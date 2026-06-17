Irã x EUA: guerra custou US$ 59,3 bi em combustíveis ao consumidor americano

Mesmo com o acordo entre Estados Unidos e Irã firmado nesta segunda-feira, 15, para interromper a guerra, os efeitos econômicos do conflito ainda pesam nos EUA. Desde o início dos combates, em 28 de fevereiro, consumidores americanos gastaram US$ 59,3 bilhões a mais com gasolina e diesel do que gastariam em um cenário sem guerra.

O cálculo é do Climate Solutions Lab da Universidade de Brown, nos Estados Unidos, que mantém um rastreador público atualizado diariamente.

Ele considera apenas o impacto dos preços de gasolina e diesel, comparando o valor efetivamente pago pelos consumidores com uma estimativa de quanto os combustíveis custariam caso a guerra não tivesse acontecido.

Como foi calculado o impacto de US$ 59,3 bilhões

A metodologia dos pesquisadores compara os preços reais de combustível com uma projeção do que seriam esses preços sem o conflito, o chamado "contrafactual sem guerra".

Para calcular o impacto, os pesquisadores criaram um cenário hipotético sem guerra, usando a média dos preços nos 30 dias anteriores ao conflito e ajustes sazonais baseados em dados históricos da Agência de Informação de Energia dos EUA (EIA).

Os preços reais são coletados diariamente do sistema da AAA, que agrega dados de cerca de 130 mil postos em todo o território norte-americano.

Para cada dia desde o início do conflito, os pesquisadores multiplicam a diferença entre o preço real e o preço estimado sem guerra pelo volume de combustível consumido naquele período. O resultado acumulado é o custo extra imposto ao consumidor.

Custo médio de US$ 452 por família americana

Em números, a gasolina, que custava US$ 2,982 o galão em 28 de fevereiro, chegou a US$ 4,044, representando alta de 35,6%. O diesel subiu de US$ 3,670 para US$ 5,185, aumento de 41,3%.

Com um consumo diário de aproximadamente 350 a 390 milhões de galões de gasolina e 160 a 175 milhões de galões de diesel, segundo dados históricos da Agência de Informação de Energia americana, a alta nos preços gerou um custo extra combinado de US$ 59,3 bilhões. Desse valor, US$ 32,7 bilhões são em gasolina e US$ 26,6 bilhões são em diesel.

Dividido pelos aproximadamente 131 milhões de domicílios do país, o custo médio por família americana foi de US$ 452,59.

Esse aumento não aparece apenas no valor pago diretamente nos postos. Segundo o estudo, o diesel é utilizado também em transporte rodoviário, marítimo e ferroviário, além de atividades industriais e geração de energia. Assim, a elevação dos preços afeta consumidores mesmo quando o gasto não ocorre diretamente no abastecimento de veículos.

Quanto o Pentágono gastou?

A conta para os Estados Unidos não ficou restrita aos consumidores, o conflito também abriu uma segunda frente de gastos públicos. Ainda no início da guerra, o Departamento de Defesa repassou ao Congresso que os seis dias iniciais de operações custaram ao menos US$ 11,3 bilhões. A partir daí, o Pentágono passou a estimar um ritmo de US$ 1 bilhão por dia em gastos operacionais contínuos.

Em 12 de maio, a Reuters reportou que um alto funcionário do departamento informou ao Congresso que o custo total acumulado havia chegado a US$ 29 bilhões, uma alta de US$ 4 bilhões em relação à estimativa de US$ 25 bilhões divulgada apenas duas semanas antes, em 29 de abril.

Custo real pode superar os US$ 100 bi

Analistas independentes apontam que a estimativa oficial provavelmente subestima o custo real. O modelo Penn Wharton projeta entre US$ 40 bilhões e US$ 95 bilhões em custos orçamentários diretos para um conflito de até dois meses, com impacto econômico total podendo chegar a US$ 210 bilhões.

O Centro para o Progresso Americano, usando a metodologia de ciclo de vida da Universidade de Brown, estimou mais de US$ 5 bilhões apenas nos quatro primeiros dias. É média de US$ 1,25 bilhão por dia, incluindo obrigações com veteranos e juros sobre a dívida de guerra, que os números do Pentágono tendem a excluir.

Ao longo dos 108 dias de conflito registrados até 16 de junho, o rastreador Iran War Cost Tracker estima um total de US$ 113,3 bilhões em gastos militares americanos, baseados no valor reportado pelo Pentágono de US$ 1 bilhão por dia.

Como os próprios pesquisadores reconhecem, mesmo esse número captura apenas uma fração do custo real. Programas classificados, reposição de equipamentos destruídos, e décadas de cuidados com veteranos ainda estão por vir na conta.