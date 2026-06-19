Jornalista é demitida após falar que pai de Messi tinha morrido

A jornalista Florencia Peña deixou a Luzu TV, uma das principais plataformas de streaming da Argentina,após divulgar, ao vivo, uma informação falsa sobre a suposta morte de Jorge Horacio Messi, pai do jogador Lionel Messi.

Durante a transmissão, Peña afirmou que o atleta deveria deixar a concentração da seleção argentina nos Estados Unidos para retornar ao país e acompanhar o funeral. A notícia, no entanto, não era verdadeira.

Após a repercussão, a jornalista se pronunciou por meio de sua conta no X, onde pediu desculpas à família Messi e explicou que a informação havia sido repassada pela equipe de produção do programa.

“Peço desculpas à família Messi pelo terrível momento que imagino estarem passando. Me sinto profundamente envergonhada por ter sido o instrumento dessa dor”, afirmou.

Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor. Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción… — Florencia Peña (@Flor_de_P) June 18, 2026

Ela acrescentou que a informação incorreta foi transmitida a ela durante o programa ao vivo e que, naquele momento, confiou no conteúdo recebido. Apesar disso, Peña assumiu a responsabilidade pela divulgação. “Devo esclarecer que essa informação falsa me foi passada durante a transmissão ao vivo, conforme verificado pela equipe de produção, e eu acreditei nela”, disse.

A jornalista também anunciou sua decisão de se afastar e encerrar sua participação no canal. “Peço desculpas novamente, de coração; eu errei”, declarou.

A divulgação da notícia falsa gerou uma crise interna na Luzu TV. Em comunicado, a emissora confirmou o afastamento da apresentadora e de toda a equipe de bastidores do programa El Show del Verano.

Estado de saúde do pai de Messi

Diante da repercussão, a família de Lionel Messi informou que Jorge Horacio enfrenta um problema de saúde e está sob cuidados médicos.

Em nota oficial enviada à imprensa, os familiares afirmaram que ele está em recuperação e apresenta evolução favorável dentro do quadro clínico.

“A família Messi informa que Jorge atravessa uma situação de saúde. Neste momento, encontra-se sob cuidado médico, se recuperando, e evolui favoravelmente dentro do quadro que apresenta”, diz o comunicado.

A família também criticou a divulgação de informações não verificadas e classificou como inadequado o tratamento dado ao caso por parte de alguns setores.

“Diante de versões, rumores e especulações que circularam nas últimas horas, a família quer expressar seu profundo mal-estar pela falta de sensibilidade, respeito e escrúpulos com que algumas pessoas trataram uma situação estritamente privada e familiar”, afirmou.

No texto, os familiares ressaltam ainda que apenas o núcleo mais próximo tem acesso a informações precisas sobre o estado de saúde de Jorge e que qualquer conteúdo que não seja divulgado pelos canais oficiais deve ser desconsiderado.

“Em momentos como este, pedimos responsabilidade, prudência e humanidade. A saúde de uma pessoa e a tranquilidade de seu entorno não deveria ser objeto de especulação nem de interesse midiático irresponsável”, acrescenta a nota.

Por fim, a família agradeceu as manifestações de apoio recebidas e solicitou respeito à privacidade durante o período. Também informou que eventuais atualizações serão comunicadas oficialmente.

Os recordes que Messi quebrou após marcar três gols na estreia da Copa 2026

Lionel Messi transformou a estreia da Argentina na Copa do Mundo de 2026 em mais uma noite histórica. Autor dos três gols na vitória por 3 a 0 sobre a Argélia, o camisa 10 não apenas comandou o triunfo da atual campeã mundial, mas também ampliou sua coleção de recordes no principal torneio de seleções do planeta.

O hat-trick colocou o argentino em um grupo ainda mais seleto da história das Copas. Aos 38 anos, Messi alcançou marcas inéditas e ultrapassou nomes como Pelé, Ronaldo Fenômeno, Cristiano Ronaldo e Roberto Rivellino em diferentes estatísticas.

No topo da artilharia histórica

Com os três gols anotados, Messi chegou a 16 gols em Copas do Mundo e se igualou a Miroslav Klose como maior artilheiro da história da competição.

A diferença é que o argentino ainda terá outras oportunidades para assumir a liderança isolada do ranking durante o torneio disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Recordista em participações diretas

Além dos gols, Messi também aumentou sua vantagem entre os jogadores que mais participaram de gols em Mundiais. Somando gols e assistências, o camisa 10 atingiu 24 participações diretas e ultrapassou a marca anteriormente pertencente a Pelé.

Duas décadas marcando em Copas

O primeiro gol de Messi em Mundiais aconteceu em 2006. Vinte anos depois, ele voltou a balançar as redes no torneio, estabelecendo o maior intervalo já registrado entre o primeiro e o último gol de um jogador em Copas do Mundo.

Especialista em chutes de longa distância

Dois dos gols marcados contra a Argélia foram de fora da área. Com isso, Messi passou Roberto Rivellino e assumiu sozinho a liderança entre os atletas com mais gols marcados de longa distância na história da competição.

Presença em cinco edições diferentes

O argentino também ampliou outra marca impressionante. Agora, tornou-se um dos raros jogadores a marcar gols em cinco edições distintas de Copa do Mundo, repetindo um feito alcançado anteriormente apenas por Cristiano Ronaldo. O único Mundial que o atleta passou em branco foi em 2010, na África do Sul.

Vítimas por todos os lados

A Argélia tornou-se a 11ª seleção diferente a sofrer um gol de Messi em Copas do Mundo. Nenhum outro jogador conseguiu marcar contra tantos adversários distintos no torneio.

Entre as seleções que já sofreram gols do argentino estão Sérvia, México, Nigéria, Bósnia, Irã, Croácia, Austrália, Holanda, França, Arábia Saudita e agora a Argélia.

Carrasco das seleções africanas

O hat-trick também reforçou uma curiosidade estatística. Messi chegou a cinco gols marcados contra seleções africanas em Mundiais, igualando uma marca histórica que pertencia ao russo Oleg Salenko.

Idade não é obstáculo

A atuação diante dos argelinos ainda colocou Messi entre os jogadores mais velhos a marcar em uma Copa do Mundo. Com 38 anos e 357 dias, ele assumiu a terceira colocação desse ranking histórico.

Na mesma partida, o argentino também se tornou o atleta mais velho a marcar pelo menos dois gols em um único jogo de Mundial, superando uma marca que pertencia ao camaronês Roger Milla desde 1990.

A lista pode aumentar

E os recordes podem não parar por aí. Com pelo menos mais duas partidas garantidas na fase de grupos, Messi ainda terá oportunidades de ampliar suas marcas e até mesmo se isolar como o maior artilheiro da história das Copas do Mundo.