Relembre as piores Copas do Mundo da história

A Copa do Mundo de 2026 está prestes a começar. Neste ano, o torneio acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá. Aantes mesmo de a bola rolar, a maior edição de todos os tempos está marcado por diversas polêmicas.

O alto preço dos ingressos, as políticas anti-imigração dos Estados Unidos, além de tensões geopolíticas — como o conflito envolvendo o país-sede e o Irã, que estará na disputa — são alguns dos fatores que colocam o Mundial sob um clima de pressão.

No entanto, esta não é a primeira edição marcada por questões extracampo. Ao longo da história, algumas Copas ficaram conhecidas por motivos que vão muito além do futebol. Seja pelo baixo nível técnico, por decisões controversas ou por contextos políticos delicados, certos torneios não caíram nas graças do público.

A Copa com menos gols da história

Os gols são o ponto alto do futebol, mas foi justamente isso que faltou na Copa do Mundo de 1990, na Itália.

Apesar de reunir grandes seleções e jogadores de destaque, o torneio ficou marcado por um estilo de jogo excessivamente defensivo e pouco criativo. O resultado foi uma das menores médias de gols da história das Copas.

Ao todo, foram 52 jogos e 115 gols marcados, uma média de 2,21 por partida. Como comparação, a edição anterior, em 1986, no México — vencida pela Argentina — teve 132 gols nos mesmos 52 jogos, com média de 2,54 por duelo.

Vuvuzelas, erros de arbitragem e a Jabulani

A Copa de 2010, na África do Sul, entrou para a história por um elemento fora das quatro linhas: o som incessante das vuvuzelas. O barulho tomou conta dos estádios e das transmissões, dividindo opiniões e incomodando parte dos torcedores.

Além disso, a bola oficial, a Jabulani, foi duramente criticada por jogadores e goleiros, que apontaram sua trajetória imprevisível durante chutes e lançamentos. A arbitragem também virou protagonista negativa, com erros marcantes, como o gol não validado de Frank Lampard contra a Alemanha e o gol irregular de Carlos Tévez contra o México.

A Copa do final do ano

Embora a final da Copa do Mundo de 2022, entre Argentina e França, tenha sido considerada uma das melhores da história, o torneio como um todo foi cercado de críticas.

Realizada no Catar, a competição aconteceu em novembro e dezembro, fugindo do calendário tradicional de junho e julho. A mudança foi necessária por conta do calor extremo no país.

Além disso, o Mundial foi alvo de questionamentos relacionados às condições de trabalho nas obras dos estádios e às restrições impostas aos torcedores, especialmente em relação a festas e consumo de álcool nas proximidades das arenas.

A Copa do Mundo da ditadura

Entre as edições mais controversas, a Copa de 1934, na Itália, se destaca pelo contexto político. O torneio foi realizado durante o regime fascista de Benito Mussolini e ficou marcado por denúncias de interferência e intimidação de árbitros.

A seleção italiana acabou conquistando o título, mas sob forte suspeita, em uma das campanhas mais contestadas da história das Copas.