Quem é Jean-Ricner Bellegarde, principal estrela do Haiti na Copa do Mundo

A seleção do Haiti chega à Copa do Mundo de 2026 liderada por um jogador que carrega uma história tão marcante quanto sua trajetória dentro de campo. Principal referência técnica da equipe, Jean-Ricner Bellegarde atua no Wolverhampton e foi um dos responsáveis por conduzir os haitianos de volta ao Mundial após 52 anos.

Um nascimento cercado de incertezas

Bellegarde nasceu prematuro, aos seis meses de gestação, em Colombes, na França. No momento do parto, sua mãe estava em coma e corria risco de vida. Sem familiares presentes para registrar a criança, foram os próprios funcionários do hospital que escolheram seu nome.

Anos depois, o jogador revelou que a mãe decidiu mantê-lo quando se recuperou. Segundo ele, médicos chegaram a alertar que apenas um dos dois poderia sobreviver, mas ambos conseguiram superar o momento delicado.

Da França ao Haiti

Filho de haitiano, Bellegarde foi formado no futebol francês e chegou a defender as seleções de base da França, incluindo participações no tradicional Torneio de Toulon. A mudança aconteceu apenas em 2025, quando optou por representar o Haiti.

A decisão teve um significado especial. Em entrevistas, o meia afirmou que queria construir sua própria história e ajudar a escrever um novo capítulo para o futebol haitiano, em vez de ser apenas mais um jogador na já consolidada seleção francesa.

Classificação histórica sem jogar em casa

Bellegarde participou de toda a campanha que levou o Haiti à Copa do Mundo. A classificação ganhou contornos ainda mais impressionantes porque a equipe precisou disputar suas partidas como mandante fora do país, devido à crise de segurança que afeta a nação caribenha.

Curiosamente, o próprio jogador nunca visitou o Haiti. Ainda assim, ele se tornou uma das vozes mais importantes da seleção e frequentemente fala sobre o desejo de conhecer a terra de sua família quando a situação permitir.

Fã de Ronaldinho e admirador do Brasil

Entre suas referências está Ronaldinho Gaúcho. Bellegarde já contou que cresceu admirando o futebol brasileiro e que muitos haitianos tradicionalmente torcem por Brasil ou Argentina em grandes competições.

Agora, porém, o meia terá a missão de tentar surpreender justamente a Seleção Brasileira. Aos 28 anos, ele chega ao Mundial como o principal nome de um Haiti que sonha em transformar sua histórica volta à Copa em algo ainda maior.