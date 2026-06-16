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Fase de grupos copa 2026

Estreias da Argentina em Copas do Mundo: veja todos os primeiros jogos da Albiceleste

Atuais campeões do mundo somam vitórias, mas também já chegaram a estrear com derrotas dolorosas na Copa do Mundo

Argentina: Seleção de Messi tenta defender o título conquistado em 2022 (Foto: IA)

Argentina: Seleção de Messi tenta defender o título conquistado em 2022 (Foto: IA)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 16 de junho de 2026 às 16h40.

A seleção argentina inicia nesta terça-feira, 16, sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 diante da Argélia. Atual campeã mundial, a Albiceleste chega para sua 19ª estreia em Mundiais carregando um retrospecto positivo, mas também uma curiosidade que preocupa os torcedores: sempre perdeu o primeiro jogo quando entrou na competição defendendo o título conquistado quatro anos antes.

A história dos argentinos em estreias começou na Copa de 1930, no Uruguai. Naquela ocasião, a equipe venceu a França por 1 a 0 e avançou até a decisão do torneio, terminando com o vice-campeonato após perder para os anfitriões.

Ao longo das décadas, a Argentina alternou estreias tranquilas e resultados frustrantes. Em 1978, por exemplo, iniciou a campanha do primeiro título mundial com uma vitória por 2 a 1 sobre a Hungria diante de sua torcida no Monumental. O mesmo aconteceu em 1986, quando derrotou a Coreia do Sul por 3 a 1 antes de conquistar a Copa liderada por Diego Maradona.

O fantasma dos campeões

Se os Mundiais que terminaram em festa começaram com vitória, o mesmo não pode ser dito das edições em que a Argentina entrou como atual campeã.

Em 1982, após levantar a taça em casa quatro anos antes, a seleção perdeu por 1 a 0 para a Bélgica na estreia. O roteiro se repetiu em 1990, quando foi surpreendida por Camarões pelo mesmo placar. Mais recentemente, em 2022, sofreu uma das maiores zebras da história das Copas ao perder para a Arábia Saudita por 2 a 1, apesar de posteriormente conquistar o tricampeonato.

Agora, diante da Argélia, a equipe comandada por Lionel Scaloni tenta encerrar essa escrita negativa.

Apesar de alguns tropeços marcantes, a Argentina costuma largar bem em Copas do Mundo. Em 18 estreias disputadas até aqui, foram 11 vitórias, um empate e seis derrotas.

Todas as estreias da Argentina em Copas do Mundo

  • 1930: Argentina 1 x 0 França
  • 1934: Argentina 2 x 3 Suécia
  • 1958: Argentina 1 x 3 Alemanha Ocidental
  • 1962: Argentina 1 x 0 Bulgária
  • 1966: Argentina 2 x 1 Espanha
  • 1974: Argentina 2 x 3 Polônia
  • 1978: Argentina 2 x 1 Hungria
  • 1982: Argentina 0 x 1 Bélgica
  • 1986: Argentina 3 x 1 Coreia do Sul
  • 1990: Argentina 0 x 1 Camarões
  • 1994: Argentina 4 x 0 Grécia
  • 1998: Argentina 1 x 0 Japão
  • 2002: Argentina 1 x 0 Nigéria
  • 2006: Argentina 2 x 1 Costa do Marfim
  • 2010: Argentina 1 x 0 Nigéria
  • 2014: Argentina 2 x 1 Bósnia e Herzegovina
  • 2018: Argentina 1 x 1 Islândia
  • 2022: Argentina 1 x 2 Arábia Saudita
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