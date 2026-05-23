De Pelé a Mbappé: veja os jogadores mais jovens a ganhar a Copa do Mundo

Ganhar uma Copa do Mundo já é um feito raro no futebol. Conquistar o torneio ainda adolescente é algo ainda mais incomum. Ao longo da história, poucos jogadores levantaram a taça antes mesmo de completar 20 anos.

O topo da lista pertence a Pelé, campeão mundial com o Brasil na Copa da Suécia de 1958 aos 17 anos. O camisa 10 segue até hoje como o jogador mais jovem a vencer um Mundial.

O Brasil é o país com mais jogadores entre os campeões mundiais mais jovens da história. Além de Pelé, aparecem no ranking nomes como Ronaldo Fenômeno, Coutinho, Marco Antonio, Mazzola e Kaká.

Os jogadores mais jovens a conquistar uma Copa

Pelé (Brasil) — 17 anos e 249 dias — 1958 Ronaldo (Brasil) — 17 anos e 298 dias — 1994 Giuseppe Bergomi (Itália) — 18 anos e 174 dias — 1982 Coutinho (Brasil) — 19 anos e 6 dias — 1962 Marco Antonio (Brasil) — 19 anos e 135 dias — 1970 Kylian Mbappé (França) — 19 anos e 207 dias — 2018 Mazzola (Brasil) — 19 anos e 309 dias — 1958 Ruben Moran (Uruguai) — 19 anos e 344 dias — 1950 Felice Borel (Itália) — 20 anos e 66 dias — 1934 Kaká (Brasil) — 20 anos e 69 dias — 2002

Pelé segue como o campeão mundial mais jovem

O recorde de Pelé permanece intacto desde a Copa de 1958. O brasileiro tinha 17 anos e 249 dias quando o Brasil venceu a Suécia por 5 a 2 na final.

Na campanha do título, Pelé disputou quatro partidas e marcou seis gols. O atacante brilhou especialmente na reta final do torneio, com três gols contra a França na semifinal e dois diante dos suecos na decisão.

Além do título, Pelé também se tornou o jogador mais jovem a disputar e marcar gols em uma final de Copa do Mundo.

Ronaldo conquistou o tetra sem entrar em campo

O segundo lugar do ranking pertence a Ronaldo Fenômeno. O atacante foi convocado pelo Brasil para a Copa dos Estados Unidos de 1994 aos 17 anos.

Mesmo sem deixar o banco durante o torneio, Ronaldo integrou o elenco campeão que derrotou a Itália nos pênaltis na final. Na decisão, ele tinha 17 anos e 298 dias.

Anos depois, Ronaldo se tornaria bicampeão mundial e um dos maiores artilheiros da história das Copas.