De Pelé a Mbappé: veja os jogadores mais jovens a ganhar a Copa do Mundo

Kylian Mbappé: jogador francês tinha 19 anos quando venceu a Copa do Mundo de 2018 (Mehdi Taamallah/NurPhoto via Getty Images)
Repórter
Publicado em 23 de maio de 2026 às 05h31.
Ganhar uma Copa do Mundo já é um feito raro no futebol. Conquistar o torneio ainda adolescente é algo ainda mais incomum. Ao longo da história, poucos jogadores levantaram a taça antes mesmo de completar 20 anos.
O topo da lista pertence a Pelé, campeão mundial com o Brasil na Copa da Suécia de 1958 aos 17 anos. O camisa 10 segue até hoje como o jogador mais jovem a vencer um Mundial.Copa do Mundo 2026: veja as 48 seleções classificadas
O Brasil é o país com mais jogadores entre os campeões mundiais mais jovens da história. Além de Pelé, aparecem no ranking nomes como Ronaldo Fenômeno, Coutinho, Marco Antonio, Mazzola e Kaká.
O recorde de Pelé permanece intacto desde a Copa de 1958. O brasileiro tinha 17 anos e 249 dias quando o Brasil venceu a Suécia por 5 a 2 na final.
Na campanha do título, Pelé disputou quatro partidas e marcou seis gols. O atacante brilhou especialmente na reta final do torneio, com três gols contra a França na semifinal e dois diante dos suecos na decisão.Convocação da Seleção: quem Ancelotti deve escalar para a Copa do Mundo 2026?
Além do título, Pelé também se tornou o jogador mais jovem a disputar e marcar gols em uma final de Copa do Mundo.
O segundo lugar do ranking pertence a Ronaldo Fenômeno. O atacante foi convocado pelo Brasil para a Copa dos Estados Unidos de 1994 aos 17 anos.
Mesmo sem deixar o banco durante o torneio, Ronaldo integrou o elenco campeão que derrotou a Itália nos pênaltis na final. Na decisão, ele tinha 17 anos e 298 dias.
Anos depois, Ronaldo se tornaria bicampeão mundial e um dos maiores artilheiros da história das Copas.