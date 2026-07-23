Esporte

Fase de grupos copa 2026

China elimina os EUA e Turquia supera o Canadá; veja os resultados das quartas da VNL feminina

Seleções garantiram as duas últimas vagas nas semifinais e se enfrentarão por um lugar na decisão do torneio

Melissa Vargas: atleta turca foi o destaque das quartas de final (Foto: divulgação/VNL)

Melissa Vargas: atleta turca foi o destaque das quartas de final (Foto: divulgação/VNL)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 23 de julho de 2026 às 11h05.

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As semifinais da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026 estão definidas. Nesta quinta-feira, 23, China e Turquia venceram seus compromissos pelas quartas de final, em Macau, e avançaram para a penúltima fase da competição.

China vira sobre os Estados Unidos e faz a festa da torcida

Empurrada pela torcida, a China conquistou uma vitória emocionante sobre os Estados Unidos por 3 sets a 2. As parciais foram de 15/25, 25/23, 25/20, 17/25 e 15/13.

As norte-americanas começaram melhor e abriram vantagem ao vencer o primeiro set com tranquilidade. A equipe chinesa, porém, reagiu rapidamente, virou a partida ao conquistar as duas parciais seguintes e demonstrou força mental para suportar a pressão.

Os Estados Unidos ainda levaram o confronto ao tie-break após vencerem o quarto set, mas a China fechou o desempate por 15 a 13 e confirmou a classificação em casa.

Vargas lidera vitória da Turquia sobre o Canadá

A Turquia também garantiu vaga entre as quatro melhores da competição ao derrotar o Canadá por 3 sets a 1. As parciais foram de 22/25, 25/21, 25/21 e 25/17.

O grande nome da partida foi a oposta Melissa Vargas, que marcou 27 pontos, sendo 23 de ataque e quatro em aces. Pelo lado canadense, Van Ryk igualou a pontuação da adversária, mas não conseguiu impedir a eliminação.

Semifinais da VNL estão definidas

Com os resultados, China e Turquia se enfrentam por uma vaga na final da Liga das Nações. Do outro lado da chave, Brasil e Itália disputam o outro lugar na decisão.

A semifinal entre brasileiras e italianas acontece no sábado, 25.

A grande final da VNL Feminina será disputada no domingo, 26, às 8h30, de Brasília, em Macau, na China.

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