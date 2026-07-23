Neymar fica perto da premiação, mas deixa torneio de pôquer de mãos vazias

Copa Sul-Americana, Neymar voltou a disputar o BSOP Winter, etapa de inverno do Brazilian Series of Poker , o campeonato brasileiro de pôquer. Dias depois de ficar fora da derrota do Santos por 4 a 1 para a Universidad Central , da Venezuela, pelavoltou a disputar o, etapa de inverno do, o campeonato brasileiro de pôquer. Entusiasta da modalidade, o atacante aproveita as brechas no calendário para participar de torneios.

Depois de avançar por dois dias de competição, o camisa 10 do Santos foi eliminado antes da zona de premiação e deixou o torneio sem receber qualquer valor em dinheiro.

Eliminação na reta final

O responsável por encerrar a participação do atacante foi o colombiano Sebastian Fonseca, um dos principais nomes do pôquer latino-americano. A derrota deixou Neymar na 29ª colocação, mas apenas os 27 melhores recebem premiação.

O primeiro colocado dentro da faixa de pagamento receberá R$ 45 mil. Já o campeão do BSOP Winter levará R$ 1 milhão. Como terminou duas posições abaixo do corte, Neymar encerrou sua participação sem recompensa financeira.

Sebastian Fonseca é presença frequente nos principais circuitos da modalidade disputados no Brasil e soma mais de US$ 1,3 milhão em premiações em torneios ao vivo. O colombiano é considerado um dos jogadores mais consistentes da América Latina e confirmou o favoritismo ao eliminar o brasileiro.

Histórico recente no circuito

Fã declarado de pôquer, Neymar participa com frequência de torneios nacionais e internacionais, costuma disputar as primeiras posições do ranking do BSOP e já liderou a corrida pelo título de Jogador Estrangeiro do Ano (Player of the Year).

Na quarta-feira, 22, o jogador fez um post em seu Instagram durante o torneio. Na legenda, ele disse: "Life is a joke" ("A vida é uma piada", em português).