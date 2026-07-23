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Fase de grupos copa 2026

Neymar fica perto da premiação, mas deixa torneio de pôquer de mãos vazias

Após dois dias de disputa, atacante encerrou participação no BSOP Winter antes do top 27, faixa que garantia prêmio em dinheiro

Neymar: camisa 10 do Santos foi eliminado pelo colombiano Sebastian Fonseca e terminou fora da zona de premiação da competição (Mauro PIMENTEL / AFP)

Neymar: camisa 10 do Santos foi eliminado pelo colombiano Sebastian Fonseca e terminou fora da zona de premiação da competição (Mauro PIMENTEL / AFP)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 23 de julho de 2026 às 11h02.

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Depois de avançar por dois dias de competição, o camisa 10 do Santos foi eliminado antes da zona de premiação e deixou o torneio sem receber qualquer valor em dinheiro.

Eliminação na reta final

O responsável por encerrar a participação do atacante foi o colombiano Sebastian Fonseca, um dos principais nomes do pôquer latino-americano. A derrota deixou Neymar na 29ª colocação, mas apenas os 27 melhores recebem premiação.

O primeiro colocado dentro da faixa de pagamento receberá R$ 45 mil. Já o campeão do BSOP Winter levará R$ 1 milhão. Como terminou duas posições abaixo do corte, Neymar encerrou sua participação sem recompensa financeira.

Sebastian Fonseca é presença frequente nos principais circuitos da modalidade disputados no Brasil e soma mais de US$ 1,3 milhão em premiações em torneios ao vivo. O colombiano é considerado um dos jogadores mais consistentes da América Latina e confirmou o favoritismo ao eliminar o brasileiro.

Histórico recente no circuito

Fã declarado de pôquer, Neymar participa com frequência de torneios nacionais e internacionais, costuma disputar as primeiras posições do ranking do BSOP e já liderou a corrida pelo título de Jogador Estrangeiro do Ano (Player of the Year).

Na quarta-feira, 22, o jogador fez um post em seu Instagram durante o torneio. Na legenda, ele disse: "Life is a joke" ("A vida é uma piada", em português).

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