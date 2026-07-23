Wall Street paga até US$ 100 mil por acesso em tempo real aos posts de Trump

Para grandes operadores de Wall Street, acompanhar as publicações do presidente Donald Trump em tempo real se tornou uma vantagem competitiva avaliada em até US$ 100 mil por mês.

Pelo menos cinco empresas de negociação de alta frequência já contrataram acesso a um novo feed de dados da Trump Media & Technology, chamado "Truth API", que permite acompanhar imediatamente as mensagens publicadas pelo presidente na rede social Truth Social.

A ferramenta é usada para alimentar algoritmos capazes de identificar palavras-chave e reagir em milissegundos a termos como "Irã", "cessar-fogo" ou referências a empresas específicas, segundo informações do Wall Street Journal (WSJ).

A lógica é antecipar movimentos de mercado. Enquanto investidores ainda estão lendo uma publicação, sistemas automatizados podem executar ordens de compra ou venda.

"Eles precisam ser os mais rápidos. E o que eles fazem é construir todo tipo de sistema em torno disso", pontuou o sócio da corretora Themis Trading, Joe Saluzzi.

Posts de Trump já provocaram oscilações no mercado

A capacidade desses sistemas de reagir, rapidamente, ficou mais clara em episódios recentes envolvendo temas geopolíticos. Em 9 de junho, após uma publicação de Trump sobre o Irã envolvendo a queda de um helicóptero, o volume negociado em ações de energia aumentou imediatamente.

Dois dias depois, quando o presidente indicou a possibilidade de um acordo de paz, o movimento se inverteu, provocando quedas acentuadas em ações dos setores de defesa e energia. Dados analisados pelo WSJ mostram que mais de dois milhões de ações foram negociadas no minuto seguinte a duas dessas publicações.

O impacto também aparece fora do cenário militar. Em janeiro, uma crítica de Trump a grandes investidores institucionais do mercado imobiliário, ao afirmar que "as pessoas vivem em casas, não em corporações", pressionou ações de empresas como Blackstone e Invitation Homes.

Acesso caro vira "custo defensivo" para fundos

Embora o preço de até US$ 100 mil por mês ou US$ 60 mil em contratos de longo prazo esteja fora da realidade de investidores comuns, no mercado de alta frequência o gasto é visto como uma forma de evitar desvantagens competitivas.

O diretor da corretora BayCrest, David Boole, classificou o investimento como um "é um custo defensivo, nem sequer necessariamente do tipo alfa", em referência à busca por retornos acima da média. Ele vê que a velocidade dos algoritmos tornou o ambiente tão competitivo que investidores dificilmente conseguem reagir.

Serviço gera debate sobre igualdade de acesso

A venda de acesso a um fluxo ultrarrápido de informações publicadas por Trump também levantou críticas em Washington. O senador Mark Warner afirmou que o serviço poderia criar um "sistema de dois níveis para acesso a informações governamentais e ameaçar a credibilidade dos mercados de capitais dos EUA".

A Trump Media, porém, defende a ferramenta e afirma que o "Truth API" disponibiliza as publicações no mesmo instante em que elas se tornam públicas, sem oferecer acesso antecipado a nenhum usuário.

Um porta-voz da empresa rejeitou as críticas e afirmou que políticos tentam prejudicar uma companhia de capital aberto por meio de ações coordenadas contra o livre mercado.