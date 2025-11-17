Esporte

Empresa de Neymar pai adquire a marca de Pelé por R$ 95 milhões

Administrada até agora pela americana Sport 10, a marca de Pelé entrará no guarda-chuva da NR Sports

Paixão santista: marca Pelé será adquirida pela NR Sports, empresa do pai de Neymar Jr (Ricardo Moraes/Reuters)

Paixão santista: marca Pelé será adquirida pela NR Sports, empresa do pai de Neymar Jr (Ricardo Moraes/Reuters)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 13h21.

A NR Sports, do empresário Neymar da Silva Santos, pai do jogador Neymar Jr, comprou a marca Pelé e deve fazer o anúncio oficial nesta quarta-feira, 19, segundo apuração do UOL. A data coincide com o aniversário do milésimo gol de Pelé.

A compra foi feita por US$ 18 milhões, que, na conversão atual, equivale a R$ 95 milhões. O número não é confirmado oficialmente, mas foi obtido pelo UOL.

A marca Pelé abrange uso da imagem, do nome, do licenciamento para produtos, dos acervos históricos e de outras propriedades do jogador, que morreu em 2022.

Por trás da compra há uma estratégia sendo desenvolvida pela NR Sports há mais tempo.

Desde o retorno de Neymar Jr ao Santos, ele tem sido chamado de "Príncipe" do futebol, em referência ao "Rei do futebol", título popularmente associado a Pelé. A ideia é vincular os dois ídolos santistas e mostrar Neymar como um sucessor do legado de Edson Arantes.

Antes da aquisição, a NR Sports também reformou o camarote que era usado por Pelé na Vila Belmiro e bancou os custos da obra. Foram trocados todos os bancos, um novo banheiro foi construído, um revestimento de vidro foi instalado e foi colocado ar-condicionado.

Antiga detentora

Em 2012, a marca de Pelé foi adquirida pela empresa norte-americana Legends 10.

“Este é um momento extraordinário em minha vida e carreira”, declarou o próprio Pelé na assinatura do contrato. “Tenho total confiança na Legends 10 e sei que eles vão proteger meu legado hoje e para as futuras gerações."

Após a morte do Rei em 2022, porém, atuação da empresa estrangeira ficou limitada. A estratégia deles era baseada, sobretudo, em aparições de Pelé em eventos. Com a impossibilidade desse tipo de presença, a marca de Pelé estava sendo pouco explorada.

Acompanhe tudo sobre:PeléFutebol

Mais de Esporte

F1 abre venda de ingressos para o GP de São Paulo de 2026

EXCLUSIVO: NBA estreia na CCXP25 com a missão de ampliar base de fãs no Brasil

Suspenso, Cristiano Ronaldo celebra vaga de Portugal na Copa de 2026

Sinner vence Alcaraz na maior rivalidade hoje do esporte individual

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Em 3 anos, Brasil alcançou um dos seus maiores avanços na direção da soberania digital

Pop

Paul McCartney protesta contra IA com música 'silenciosa'

EXAME Agro

Brasil pode vender mais cortes de carne aos EUA após tarifa cair, diz Abiec

Tecnologia

Agora o objetivo é a Lua: Bezos, Musk e Google querem IA no espaço