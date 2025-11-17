Empresa de Neymar pai adquire a marca de Pelé por R$ 95 milhões

A NR Sports, do empresário Neymar da Silva Santos, pai do jogador Neymar Jr, comprou a marca Pelé e deve fazer o anúncio oficial nesta quarta-feira, 19, segundo apuração do UOL. A data coincide com o aniversário do milésimo gol de Pelé.

A compra foi feita por US$ 18 milhões, que, na conversão atual, equivale a R$ 95 milhões. O número não é confirmado oficialmente, mas foi obtido pelo UOL.

A marca Pelé abrange uso da imagem, do nome, do licenciamento para produtos, dos acervos históricos e de outras propriedades do jogador, que morreu em 2022.

Por trás da compra há uma estratégia sendo desenvolvida pela NR Sports há mais tempo.

Desde o retorno de Neymar Jr ao Santos, ele tem sido chamado de "Príncipe" do futebol, em referência ao "Rei do futebol", título popularmente associado a Pelé. A ideia é vincular os dois ídolos santistas e mostrar Neymar como um sucessor do legado de Edson Arantes.

Antes da aquisição, a NR Sports também reformou o camarote que era usado por Pelé na Vila Belmiro e bancou os custos da obra. Foram trocados todos os bancos, um novo banheiro foi construído, um revestimento de vidro foi instalado e foi colocado ar-condicionado.

Antiga detentora

Em 2012, a marca de Pelé foi adquirida pela empresa norte-americana Legends 10.

“Este é um momento extraordinário em minha vida e carreira”, declarou o próprio Pelé na assinatura do contrato. “Tenho total confiança na Legends 10 e sei que eles vão proteger meu legado hoje e para as futuras gerações."

Após a morte do Rei em 2022, porém, atuação da empresa estrangeira ficou limitada. A estratégia deles era baseada, sobretudo, em aparições de Pelé em eventos. Com a impossibilidade desse tipo de presença, a marca de Pelé estava sendo pouco explorada.