Red Bull rejeita oferta de R$ 15,3 bilhões por ‘equipe-irmã’ na Fórmula 1

A Red Bull rejeitou uma proposta de US$ 3 bilhões (equivalentes a R$15,3 bilhões, na cotação atual) pela Racing Bulls, 'equipe-irmã' do time austríaco na Fórmula 1. A informação foi divulgada pelo jornal britânico The Times.

Segundo o jornal, o investidor Andrew Herriot e Dean Attew, ex-conselheiro de Ecclestone, chefe da Fórmula 1 até 2016, teriam abordado a equipe sobre a possível aquisição da Racing Bulls. A proposta seria apoiada por fontes de financiamento de Abu Dhabi, mas foi negada.

Histórico de propostas

Attew é co-fundador da Titon International, uma empresa de segurança privada, e já foi cotado para liderar uma das propostas para adquirir a Fórmula 1 do grupo CVC Capital.

A parcela acabou sendo vendida para a Liberty Media, por US$ 8 bilhões (cerca de R$26,1 bilhões na época), que é proprietária da categoria até hoje.

Essa não é a primeira vez que a Red Bull rejeitou uma oferta pela Racing Bulls. No passado, o grupo já negou propostas de pouco mais de US$ 2 bilhões (R$10,1 bilhões na cotação atual).

Essa "propriedade dupla", no entanto, já foi crítica e alvo de debates diversas vezes no mundo da Fórmula 1. Anteriormente chamada de Toro Rosso e Alpha Tauri, a atual Racing Bulls é utilizada como base para a equipe de ponta do grid, como uma "fábrica" de pilotos e peças.

Entenda o conflito no grid

O cenário atual da Red Bull permite que o grupo tenha algumas vantagens no grid, entre elas a transferência facilitada de funcionários e jogadas de equipe.

No Grande Prêmio de Singapura de 2024, Daniel Ricciardo, titular da Racing Bulls na época, batalhava por posições no fundo do grid quando 'roubou' a volta mais rápida de Lando Norris, apesar de não estar na área de pontuação, para ajudar Max Verstappen no Mundial de Pilotos.

Essa estratégia foi a razão pela qual a pontuação por volta mais rápida foi excluída do regulamento da Fórmula 1.

Zak Brown, CEO da McLaren, enviou uma carta ao presidente da Federação Internacional do Automóvel (FIA), argumentando existir "uma preocupação real de que o esporte arrisque dar um passo para trás em termos de integridade e justiça".

Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA, compartilha uma opinião parecida com a de Brown. Em entrevista ao The Times, o dirigente afirmou que, "na sua visão pessoal, possuir duas equipes 'não era o caminho certo', embora tenha admitido que se tratava de 'uma área complicada'".