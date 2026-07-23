Lamine Yamal e Haaland se tornam os jogadores mais valiosos da história

A atualização mais recente do Transfermarkt, realizada após a Copa do Mundo de 2026, estabeleceu um novo patamar para o mercado do futebol. Lamine Yamal e Erling Haaland passaram a ser avaliados em 220 milhões de euros cada, cerca de R$ 1,41 bilhão, tornando-se os primeiros jogadores da história a superar essa marca em valor de mercado.

Os dois receberam uma valorização de 20 milhões de euros em relação à última atualização e agora dividem o posto de atletas mais valiosos do planeta.

Copa impulsionou valorização dos destaques

Campeão mundial com a Espanha, Lamine Yamal foi um dos protagonistas da competição e viu seu valor disparar após o torneio. Haaland também alcançou a avaliação recorde e igualou o atacante do Barcelona na liderança do ranking.

Logo atrás aparece Kylian Mbappé. O atacante do Real Madrid está avaliado em 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,28 bilhão), impulsionado pela sua atuação na Copa de 2026, em que marcou dez gols.

Outro nome que ganhou destaque foi Michael Olise. O jogador do Bayern de Munique bateu o recorde de assistências em uma única edição da Copa do Mundo e passou a valer 170 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,09 bilhão), assumindo a quarta colocação.

Jude Bellingham fecha o grupo dos cinco atletas mais valiosos do mundo, com avaliação de 160 milhões de euros (cerca de R$ 1,03 bilhão). O único brasileiro entre os dez primeiros é Vinícius Júnior, que aparece na sétima posição.

Os 10 jogadores mais valiosos do mundo

Lamine Yamal – R$ 1,41 bilhão

Erling Haaland – R$ 1,41 bilhão

Kylian Mbappé – R$ 1,28 bilhão

Michael Olise – R$ 1,09 bilhão

Jude Bellingham – R$ 1,03 bilhão

Pedri – R$ 961 milhões

Vinícius Júnior – R$ 897 milhões

Elliot Anderson – R$ 769 milhões

Julián Álvarez – R$ 705 milhões

Cole Palmer – R$ 673 milhões

Messi e Cristiano ficam distantes da nova geração

Enquanto os jovens dominam as primeiras posições do ranking, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo aparecem bem abaixo na lista de valores de mercado.

O argentino está avaliado em cerca de R$ 96 milhões, enquanto o português tem valor estimado em R$ 64 milhões, números que refletem o estágio mais avançado da carreira em comparação aos principais nomes da nova geração do futebol mundial.