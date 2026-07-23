Espanha x Marrocos: a corrida para sediar a final da Copa do Mundo de 2030

A Copa do Mundo de 2030 ainda está distante, mas uma disputa importante já movimenta os bastidores da organização do torneio. Espanha e Marrocos travam uma corrida para receber a grande final da competição, que será realizada de forma inédita em seis países: Espanha, Portugal, Marrocos, Uruguai, Argentina e Paraguai.

A candidatura conjunta foi oficialmente aprovada pela Fifa em dezembro de 2024 e prevê que os três primeiros jogos do Mundial sejam disputados na América do Sul, em homenagem ao centenário da primeira Copa do Mundo, realizada em 1930. Depois disso, as demais 101 partidas acontecerão em 11 estádios da Espanha, seis de Marrocos e três de Portugal.

Apesar da definição das sedes, a Fifa ainda não anunciou qual estádio receberá a decisão do torneio. Segundo o jornal The Athletic, os principais candidatos são o Santiago Bernabéu, em Madri, e o novo Estádio Hassan II, em Benslimane, no Marrocos.

Santiago Bernabéu é a aposta espanhola

Por atender aos requisitos exigidos pela Fifa para sediar uma final de Copa do Mundo, o Santiago Bernabéu sempre foi o principal nome defendido pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

O estádio do Real Madrid é um dos mais tradicionais do futebol mundial e reúne um currículo único. Foi palco de uma final de Copa do Mundo, em 1982, além de já receber decisões da Eurocopa, Liga dos Campeões e até da Libertadores.

Recentemente, o Bernabéu passou por uma ampla reforma, com investimento estimado em R$ 4,8 bilhões, aumentando sua capacidade para cerca de 84 mil torcedores e modernizando toda a estrutura da arena.

A ministra da Educação, Formação Profissional e Desporto da Espanha, Milagros Tolón, minimizou as especulações sobre a possibilidade de a final acontecer no Marrocos.

"Não há nada", afirmou a ministra à imprensa espanhola. "Essas histórias surgem, não são oficiais, e posso garantir que este governo trabalhará para que a final seja disputada na Espanha."

Marrocos aposta em novo estádio

Do outro lado da disputa está o Estádio Hassan II, considerado a grande aposta marroquina para receber a decisão do Mundial. Anunciado em outubro de 2023, o projeto prevê investimento de aproximadamente R$ 2,4 bilhões e tem conclusão prevista para o fim de 2027.

A arena terá capacidade para 115 mil espectadores, tornando-se o maior estádio entre todos os candidatos à final da Copa de 2030. O diretor-geral da Agência Nacional de Equipamentos Públicos do Marrocos (ANEP), Soussi Yassir, deixou clara a intenção do país.

"Queremos a final. Sabemos que para muitos o Bernabéu é a catedral do futebol, mas fica no centro da cidade e já está construído. O Estádio Hassan II é completamente novo. É mais fácil adaptá-lo às necessidades da Fifa. Tudo o que eles pedirem, eles podem ter", afirmou ao jornal espanhol AS.

Além da construção da arena, o governo marroquino destinou cerca de 1 bilhão de euros para investimentos no estádio e em toda a infraestrutura necessária para atender às exigências da Fifa.

O projeto faz parte de uma estratégia nacional liderada pelo rei Mohammed VI para transformar o país em uma potência do futebol. Um dos principais responsáveis pela iniciativa é Fouzi Lekjaa, presidente da Federação Marroquina de Futebol desde 2014.

Bastidores também pesam

Segundo o The Athletic, fontes ligadas ao processo apontam que a Fifa tende a valorizar estádios onde tenha maior controle sobre a operação do evento. Nesse aspecto, Marrocos aparece fortalecido, já que Lekjaa também ocupa cargo de ministro no governo e mantém contato direto com o rei Mohammed VI.

Por outro lado, a candidatura espanhola conta com outro fator considerado relevante nos bastidores: a relação entre Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, e Gianni Infantino, presidente da Fifa.

Os dois estiveram alinhados em diferentes momentos recentes do futebol internacional, incluindo o apoio de Florentino ao novo formato do Mundial de Clubes idealizado por Infantino. Essa proximidade é vista por parte dos bastidores como um possível trunfo para que o Santiago Bernabéu seja escolhido como palco da grande decisão da Copa do Mundo de 2030.