Arthur Cabral é o primeiro jogador expulso pela ‘Lei Vini Jr.’ no Brasileirão; entenda

O encerramento do jogo Vitória x Botafogo foi marcado por uma confusão que começou ainda nos minutos finais e ganhou novos contornos depois do apito do árbitro. Arthur Cabral recebeu cartão vermelho após discutir com Jair Ventura, treinador da equipe baiana, e acabou envolvido em um tumulto que precisou ser contido por seguranças dentro do gramado.

A expulsão chamou atenção por um detalhe específico. Durante a discussão com o técnico, o atacante do Botafogo levou a mão à boca. O gesto está entre as condutas que passaram a ser punidas com cartão vermelho pelas novas orientações da regra do futebol após a Copa do Mundo. No Brasil, a medida ficou conhecida como “Lei Vini Jr.” e, segundo o relato do episódio, foi aplicada pela primeira vez no Campeonato Brasileiro.

Confusão começou antes do apito final

O princípio do problema aconteceu ainda nos acréscimos. Santi Rodríguez, do Botafogo, tentou colocar a bola para fora pela lateral, mas mandou com força excessiva e o lance terminou longe do local esperado. Jair Ventura reagiu de maneira provocativa, saltando para tentar alcançar a bola e simulando uma cabeçada.

A atitude não agradou Arthur Cabral. O centroavante reclamou com o comandante do Vitória ainda durante a partida e demonstrou irritação com o comportamento do treinador. A discussão, porém, não terminou com o fim do jogo.

Depois do apito final, Arthur Cabral se aproximou novamente de Jair Ventura. O atacante cobrou respeito do treinador e, durante o diálogo, colocou uma das mãos sobre a boca.

O árbitro aplicou imediatamente o cartão vermelho ao jogador. Pela regra, a punição está relacionada ao gesto de cobrir a boca durante uma discussão, independentemente de a arbitragem conseguir identificar ou não o conteúdo da conversa.

Arthur deixou o campo irritado e ainda reclamou durante a saída, enquanto o episódio provocava uma reação de outros jogadores.

Segurança entra em campo para controlar o tumulto

A situação rapidamente deixou de envolver apenas Arthur Cabral e Jair Ventura. Jogadores dos dois times se aproximaram e uma discussão generalizada tomou conta do gramado.

Com o risco de o confronto aumentar, integrantes da segurança precisaram entrar em campo para separar os envolvidos e impedir novos atritos. Após alguns minutos, o cenário foi controlado.

Na sequência, os jogadores do Botafogo seguiram para os vestiários, enquanto os atletas do Vitória permaneceram no gramado para comemorar com a torcida.