Final da Copa de 2030 vira disputa entre Bernabéu e estádio de R$ 2,4 bi do Marrocos

A Copa do Mundo de 2030 terá Espanha, Portugal e Marrocos como suas três principais sedes, mas a definição do estádio que receberá a final ainda coloca projetos dos países anfitriões em disputa.

Do lado espanhol, o Santiago Bernabéu, do Real Madrid, e o Camp Nou, do Barcelona, aparecem entre as opções. Marrocos, por sua vez, pretende colocar na disputa o Estádio Hassan II, arena ainda não construída e projetada para receber até 115 mil espectadores.

O Hassan II representa a principal aposta marroquina para receber a decisão do Mundial. Na Espanha, o Real Madrid conta com a articulação de Florentino Pérez, reeleito presidente do clube em eleição realizada no início de junho. O dirigente mantém relação com a Fifa e participou das articulações em torno da Copa do Mundo de Clubes de 2025, competição que enfrentou resistência de equipes europeias antes de sua realização.

Uma das possibilidades discutidas nos bastidores prevê a realização da final no Santiago Bernabéu e de uma das semifinais no Hassan II. Nesse cenário, Marrocos teria como contrapartida a possibilidade de receber a Copa do Mundo de Clubes de 2029.

Na Espanha, também circulam informações sobre uma articulação para que Marrocos fique com a final. Outro ponto mencionado é a avaliação de que a candidatura espanhola para receber a decisão teria apresentado pouca movimentação até o momento.

Marrocos Amplia Investimentos em Estádios

A infraestrutura esportiva de Marrocos recebeu novos investimentos após a campanha da seleção nacional na Copa do Mundo de 2022, no Catar, quando o país chegou à semifinal. Desde então, o reino marroquino destinou mais de US$ 1 bilhão, valor superior a R$ 5 bilhões, a investimentos em estádios.

O país também passou a receber competições internacionais. Em janeiro de 2023, sediou o Mundial de Clubes, vencido pelo Real Madrid. O Flamengo também participou daquela edição e foi eliminado na semifinal.

Entre o fim de 2025 e o início de 2026, Marrocos recebeu a Copa Africana de Nações e chegou à final contra Senegal. A seleção senegalesa venceu a partida na prorrogação, após seus jogadores deixarem parcialmente o campo durante os acréscimos do segundo tempo e retornarem posteriormente. Uma decisão judicial posterior concedeu o título aos marroquinos em razão do episódio.

O Reino de Marrocos anunciou, em outubro de 2023, um investimento de R$ 2,4 bilhões na construção do Estádio Hassan II, em Benslimane, com conclusão prevista até o fim de 2027. O projeto prevê capacidade máxima de 115 mil pessoas, número superior ao projetado para os principais estádios espanhóis candidatos a receber a final.

O governo também comunicou reformas em arenas localizadas em Tânger, Casablanca, Rabat, Agadir, Marrekech e Fez para adequá-las ao "Padrão Fifa". As remodelações devem consumir cerca de R$ 2,9 bilhões.

Bernabéu e Camp Nou Passaram por Obras

Em julho de 2024, o jornal espanhol Marca, de Madri, afirmou que o Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, receberia a final da Copa do Mundo de 2030. Segundo a publicação, a definição contaria com a concordância de Portugal e Marrocos.

O Real Madrid concluiu uma reforma no Bernabéu em 2023, após um investimento de R$ 4,8 bilhões. Com as intervenções, a capacidade do estádio passou para 84 mil espectadores.

O Camp Nou, do Barcelona, também passa por obras e figura entre os estádios considerados para receber a decisão do Mundial. Após a conclusão da reforma, a arena terá capacidade para 105 mil pessoas, enquanto o projeto do Hassan II prevê até 115 mil lugares.