Esporte
Fase de grupos copa 2026

Vasco x Santos: além do 3 x 0, jogo foi recheado de provocações - veja vídeos

Clima ruim começou logo na troca de flâmulas entre os capitães

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 20h46.

Priorizar nos meus resultados Google

As provocações marcaram o ambiente de Vasco x Santos neste domingo, em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O clima de rivalidade começou antes mesmo da bola rolar, com torcedores vascaínos direcionando brincadeiras ao elenco santista, especialmente a Neymar, além de relembrar a goleada por 6 a 0 aplicada pelo Cruz-Maltino sobre o Peixe na temporada passada.

Dentro de campo, o duelo foi equilibrado na primeira etapa, mas o Santos aproveitou melhor as oportunidades e construiu uma vitória por 3 a 0 no segundo tempo, com gols de Gabigol, Willian Arão e Luan Peres. O resultado tirou a equipe da zona de rebaixamento e aumentou a pressão sobre o Vasco.

Após o apito final, as provocações mudaram de lado. Os perfis oficiais do Santos nas redes sociais publicaram mensagens em tom de deboche direcionadas ao adversário. Entre as publicações, o clube escreveu frases como "E não é que virou baile?" e "Meus cumprimentos aos vencedores de hoje", em referência à superioridade demonstrada no placar.

Outra postagem que repercutiu entre os torcedores foi a mensagem "Da próxima vez, vem com a máscara certa", interpretada como uma indireta a episódios recentes envolvendo atletas e a rivalidade criada ao longo da semana. O conteúdo rapidamente foi compartilhado por santistas e gerou reações entre torcedores vascaínos.

Neymar x Thiago Mendes

Capitães das duas equipes, os jogadores ficaram lado a lado no protocolo com a arbitragem, mas não trocaram cumprimentos.

A única aproximação entre os dois ocorreu na tradicional troca das flâmulas dos clubes.

O comportamento é mais um capítulo da relação marcada por desentendimentos desde 2020, quando os atletas se enfrentaram na França.

O primeiro capítulo da rivalidade entre Neymar e Thiago Mendes ocorreu em 13 de dezembro de 2020, durante a vitória do Lyon por 1 a 0 sobre o Paris Saint-Germain pelo Campeonato Francês.

Já nos acréscimos da partida, o volante acertou uma entrada dura no atacante brasileiro. Com o tornozelo esquerdo preso ao gramado, Neymar caiu sentindo muitas dores, deixou o campo de maca e chorando. Inicialmente advertido com cartão amarelo, Thiago Mendes acabou expulso após revisão do VAR.

A Federação Francesa puniu o meio-campista com três partidas de suspensão.

No dia seguinte ao incidente, Thiago Mendes divulgou um vídeo pedindo desculpas e afirmou que não teve a intenção de machucar o adversário. O episódio, contudo, extrapolou o campo. Familiares do jogador relataram ter recebido ameaças de torcedores do PSG.

Novo confronto no Brasileirão

A tensão entre os dois voltou à tona seis anos depois, no duelo entre Santos e Vasco pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Na Vila Belmiro, Neymar marcou um dos gols santistas e celebrou mandando a torcida vascaína ficar em silêncio. A reação provocou a irritação de Thiago Mendes, que discutiu com o camisa 10 no gramado. O princípio de confusão precisou ser contido por atletas das duas equipes.

Durante o bate-boca, Neymar acusou o volante de desferir uma cabeçada. As imagens da transmissão, porém, indicaram que não houve agressão.

Após a partida, o atacante santista voltou a mencionar o episódio ocorrido na França e direcionou críticas ao adversário.

"Sempre ele. Sempre ele quer arrumar confusão, sempre ele quer dar uma de machão. É sempre assim. Com todo respeito, é um babaca", afirmou Neymar.

O jogador do Santos também relembrou a entrada sofrida em 2020 e alegou que Thiago Mendes teria prometido "quebrá-lo" novamente durante a discussão.

Gabigol 'flamenguista'

Além de marcar um gol na vitória do Santos sobre o Vasco por 3 a 0, neste domingo, pelo Brasileirão, Gabigol saiu provocando o Gigante da Colina. Ex-jogador do Flamengo, o atacante brincou a respeito das provocações recebidas dos adversários em São Januário, e afirmou que era um "flamenguista ganhando" no estádio.

 

 

Ver essa foto no Instagram

 

Um post compartilhado por CazéTV (@cazetv)

Durante o jogo, Gabriel foi chamado de "mulambo", termo pejorativo que os rivais costumam atribuir aos rubro-negros.

Acompanhe tudo sobre:Santos Futebol ClubeVascoBrasileirãoNeymar
Próximo

Mais de Esporte

Derrota histórica e sorriso no rosto: Alcaraz avalia retorno 'positivo' após cinco meses afastado

O que a saída de Casares significa para a crise no São Paulo

Brasileirão vai parar nos jogos da Seleção? Veja os jogos que os convocados podem perder

NFL no Maracanã: liga prepara balão especial, galeria dos campeões e corrida em Ipanema

Mais na Exame

Negócios

'A era do lead barato acabou': o alerta do rei do tráfego pago para quem anuncia na internet

Exame IN

O plano de IPO da Amil e a expectativa de R$ 40 bilhões por trás do 'não' a Advent e Bain

Um conteúdo Bússola

Apenas 9% das empresas estão preparadas para a reforma tributária

Casual

Cinema ao ar livre, séries e filmes: o que assistir neste fim de semana