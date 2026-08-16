Vasco x Santos: além do 3 x 0, jogo foi recheado de provocações - veja vídeos

As provocações marcaram o ambiente de Vasco x Santos neste domingo, em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O clima de rivalidade começou antes mesmo da bola rolar, com torcedores vascaínos direcionando brincadeiras ao elenco santista, especialmente a Neymar, além de relembrar a goleada por 6 a 0 aplicada pelo Cruz-Maltino sobre o Peixe na temporada passada.

Dentro de campo, o duelo foi equilibrado na primeira etapa, mas o Santos aproveitou melhor as oportunidades e construiu uma vitória por 3 a 0 no segundo tempo, com gols de Gabigol, Willian Arão e Luan Peres. O resultado tirou a equipe da zona de rebaixamento e aumentou a pressão sobre o Vasco.

Após o apito final, as provocações mudaram de lado. Os perfis oficiais do Santos nas redes sociais publicaram mensagens em tom de deboche direcionadas ao adversário. Entre as publicações, o clube escreveu frases como "E não é que virou baile?" e "Meus cumprimentos aos vencedores de hoje", em referência à superioridade demonstrada no placar.

Outra postagem que repercutiu entre os torcedores foi a mensagem "Da próxima vez, vem com a máscara certa", interpretada como uma indireta a episódios recentes envolvendo atletas e a rivalidade criada ao longo da semana. O conteúdo rapidamente foi compartilhado por santistas e gerou reações entre torcedores vascaínos.

Neymar x Thiago Mendes

Capitães das duas equipes, os jogadores ficaram lado a lado no protocolo com a arbitragem, mas não trocaram cumprimentos.

A única aproximação entre os dois ocorreu na tradicional troca das flâmulas dos clubes.

O comportamento é mais um capítulo da relação marcada por desentendimentos desde 2020, quando os atletas se enfrentaram na França.

O primeiro capítulo da rivalidade entre Neymar e Thiago Mendes ocorreu em 13 de dezembro de 2020, durante a vitória do Lyon por 1 a 0 sobre o Paris Saint-Germain pelo Campeonato Francês.

Já nos acréscimos da partida, o volante acertou uma entrada dura no atacante brasileiro. Com o tornozelo esquerdo preso ao gramado, Neymar caiu sentindo muitas dores, deixou o campo de maca e chorando. Inicialmente advertido com cartão amarelo, Thiago Mendes acabou expulso após revisão do VAR. A Federação Francesa puniu o meio-campista com três partidas de suspensão. No dia seguinte ao incidente, Thiago Mendes divulgou um vídeo pedindo desculpas e afirmou que não teve a intenção de machucar o adversário. O episódio, contudo, extrapolou o campo. Familiares do jogador relataram ter recebido ameaças de torcedores do PSG. Novo confronto no Brasileirão A tensão entre os dois voltou à tona seis anos depois, no duelo entre Santos e Vasco pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Na Vila Belmiro, Neymar marcou um dos gols santistas e celebrou mandando a torcida vascaína ficar em silêncio. A reação provocou a irritação de Thiago Mendes, que discutiu com o camisa 10 no gramado. O princípio de confusão precisou ser contido por atletas das duas equipes. Durante o bate-boca, Neymar acusou o volante de desferir uma cabeçada. As imagens da transmissão, porém, indicaram que não houve agressão. Após a partida, o atacante santista voltou a mencionar o episódio ocorrido na França e direcionou críticas ao adversário. "Sempre ele. Sempre ele quer arrumar confusão, sempre ele quer dar uma de machão. É sempre assim. Com todo respeito, é um babaca", afirmou Neymar. O jogador do Santos também relembrou a entrada sofrida em 2020 e alegou que Thiago Mendes teria prometido "quebrá-lo" novamente durante a discussão.

Gabigol 'flamenguista'

Além de marcar um gol na vitória do Santos sobre o Vasco por 3 a 0, neste domingo, pelo Brasileirão, Gabigol saiu provocando o Gigante da Colina. Ex-jogador do Flamengo, o atacante brincou a respeito das provocações recebidas dos adversários em São Januário, e afirmou que era um "flamenguista ganhando" no estádio.

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