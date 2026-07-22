Fifa divulga time ideal da Copa de 2026; veja os 11 escolhidos

A Fifa divulgou, nesta quarta-feira, a seleção ideal da Copa do Mundo de 2026, com Messi, Mbappé e Vozinha entre os escolhidos. Os 11 jogadores foram definidos por meio de votação popular realizada no site da entidade.

Campeã do Mundial, a Espanha colocou três atletas na equipe: os laterais Cucurella e Pedro Porro e o volante Rodri, eleito pela Fifa o melhor jogador da competição. Apesar de ter recebido o prêmio de melhor goleiro do torneio, Unai Simón não entrou na seleção, que teve Vozinha na posição. Cubarsí, escolhido como melhor jovem da Copa, também não aparece entre os selecionados. A dupla de zaga é formada por Lisandro Martínez e Upamecano.

No ataque, Mbappé e Messi, autores de dez e oito gols, respectivamente, aparecem ao lado de Erling Haaland, que marcou sete vezes pela Noruega. Dois dos gols do norueguês foram anotados contra o Brasil. Harry Kane, da Inglaterra, terminou o Mundial com seis gols, mas ficou fora da equipe escolhida na votação.

O meio-campo conta com Rodri, Bellingham e Olise. O francês terminou a competição como líder de assistências, com sete passes para gol.

Espanha e França são os países com mais representantes na seleção ideal, com três jogadores cada. Pelo lado francês, foram escolhidos Olise, Upamecano e Mbappé. Vice-campeã, a Argentina aparece na sequência, com Messi e Lisandro Martínez.

Brasil fica sem representantes na seleção ideal

Nenhum jogador do Brasil entrou na escalação definida pela votação. Vozinha, por sua vez, é o único representante de uma seleção africana entre os 11 nomes.

O goleiro também registrou a maior porcentagem de votos entre todos os integrantes da seleção ideal, com 39,6%.