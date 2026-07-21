Tudo sobre a Copa do Mundo de 2030: veja datas, sedes e seleções já classificadas

Com o encerramento da Copa do Mundo de 2026, conquistada pela Espanha, as atenções do futebol mundial já se voltam para a edição de 2030. O torneio marcará o centenário da competição e será histórico por conta da quantidade de países-sede.

Pela primeira vez na história, uma Copa do Mundo será disputada em três continentes. Ao todo, seis países receberão partidas do Mundial: Uruguai, Argentina, Paraguai, Espanha, Portugal e Marrocos.

Formato inédito

A maior parte da competição será realizada na Europa e na África, com Espanha, Portugal e Marrocos concentrando praticamente todos os confrontos do torneio. No entanto, para celebrar os 100 anos da primeira Copa do Mundo, disputada em 1930, as três partidas inaugurais acontecerão na América do Sul.

O Uruguai, sede da primeira edição do Mundial, receberá o jogo de abertura. Argentina e Paraguai também sediarão uma partida cada antes de as delegações que disputarão os jogos na América do Sul seguirem para a Europa e a África, onde serão disputados os demais confrontos.

O Mundial está previsto para acontecer entre os dias 8 de junho e 21 de julho de 2030.

Seis seleções já estão classificadas

Como países-sede, Uruguai, Argentina, Paraguai, Espanha, Portugal e Marrocos já possuem vaga garantida na Copa do Mundo de 2030.

A Espanha, inclusive, chegará ao torneio com a responsabilidade de defender o título conquistado em 2026 diante de sua torcida.

Estádios

A candidatura aprovada pela Fifa apresentou 20 estádios para receber os jogos da competição. A Espanha terá 11 estádios; Marrocos terá seis; e Portugal, três.

Na América do Sul, serão utilizados os três palcos destinados aos jogos comemorativos em Uruguai, Argentina e Paraguai.

Final ainda não tem local definido

Embora a organização da Copa já esteja estabelecida, a Fifa ainda não anunciou qual estádio receberá a grande decisão.

Dois candidatos aparecem como favoritos. O primeiro é o Santiago Bernabéu, em Madri, um dos estádios mais emblemáticos do futebol mundial.

O outro concorrente é o Grand Stade Hassan II, em Casablanca, no Marrocos. O estádio está em construção para a Copa do Mundo de 2030 e terá capacidade para aproximadamente 115 mil espectadores.

Copa pode ter 64 seleções

Outra discussão que envolve a edição de 2030 diz respeito ao número de participantes. A Copa de 2026 já entrou para a história por reunir, pela primeira vez, 48 seleções.

No entanto, a Conmebol propõe ampliar ainda mais esse número. O presidente da entidade, Alejandro Domínguez, defendeu que a Copa do Mundo do centenário seja disputada por 64 seleções.

A proposta ainda está sendo analisada pela Fifa, que ainda não tomou uma decisão definitiva sobre uma nova expansão do torneio. Caso seja aprovada, a edição de 2030 quebrará novamente o recorde de participantes e será a maior Copa do Mundo já realizada.