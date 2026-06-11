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Fase de grupos copa 2026

Quanto ganha o presidente da Fifa? Relatório expõe salário de Infantino

Mandatário da entidade recebeu US$ 4,8 milhões em 2025 e lidera organização durante a Copa de 2026

Infantino: Presidente da Fifa segue no cargo até 2027 (Foto: (Foto de Adem ALTAN / AFP via Getty Images)

Infantino: Presidente da Fifa segue no cargo até 2027 (Foto: (Foto de Adem ALTAN / AFP via Getty Images)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 11 de junho de 2026 às 16h57.

Gianni Infantino, presidente da Fifa, teve um salário bruto de 4,8 milhões de dólares (R$ 25 milhões) em 2025. As informações são do relatório de transparência da entidade.

O dirigente, que comanda a Fifa desde 2016, teve um salário-base bruto de 2,6 milhões de dólares (R$ 13,5 milhões), além de um bônus de 2,2 milhões de dólares (R$11,5 milhões). Os valores serão pagos agora neste ano

A divulgação do salário passou a ser recorrente na Fifa a partir de 2019. Neste ano, Infantino teria recebido cerca de 2,9 milhões de dólares (R$ 15 milhões), somando o salário e o bônus.

O mandato do dirigente na Fifa vai até 2027. Em março de 2023, Infantino foi reeleito pelas 211 confederações que fazem parte da entidade.

Copa de 2026 marca reta final do atual mandato de Infantino

A Copa do Mundo de 2026 será um dos últimos grandes eventos da atual gestão de Gianni Infantino à frente da Fifa. O dirigente suíço foi reeleito para um novo mandato em março de 2023, durante congresso da entidade, e permanecerá no cargo até 2027.

No comando da Fifa desde 2016, Infantino supervisionou mudanças importantes no futebol mundial, incluindo a ampliação da Copa do Mundo para 48 seleções, formato que estreia justamente nesta edição do torneio disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

Caso decida buscar a permanência no cargo após o término do mandato atual, o presidente ainda precisará do apoio das 211 federações filiadas à Fifa, responsáveis pela escolha do dirigente máximo da entidade.

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