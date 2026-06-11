Quanto ganha o presidente da Fifa? Relatório expõe salário de Infantino

Gianni Infantino, presidente da Fifa, teve um salário bruto de 4,8 milhões de dólares (R$ 25 milhões) em 2025. As informações são do relatório de transparência da entidade.

O dirigente, que comanda a Fifa desde 2016, teve um salário-base bruto de 2,6 milhões de dólares (R$ 13,5 milhões), além de um bônus de 2,2 milhões de dólares (R$11,5 milhões). Os valores serão pagos agora neste ano

A divulgação do salário passou a ser recorrente na Fifa a partir de 2019. Neste ano, Infantino teria recebido cerca de 2,9 milhões de dólares (R$ 15 milhões), somando o salário e o bônus.