Quanto ganha o presidente da Fifa? Relatório expõe salário de Infantino

O mandato do dirigente na Fifa vai até 2027. Em março de 2023, Infantino foi reeleito pelas 211 confederações que fazem parte da entidade.
Copa de 2026 marca reta final do atual mandato de Infantino
A Copa do Mundo de 2026 será um dos últimos grandes eventos da atual gestão de Gianni Infantino à frente da Fifa. O dirigente suíço foi reeleito para um novo mandato em março de 2023, durante congresso da entidade, e permanecerá no cargo até 2027.
No comando da Fifa desde 2016, Infantino supervisionou mudanças importantes no futebol mundial, incluindo a ampliação da Copa do Mundo para 48 seleções, formato que estreia justamente nesta edição do torneio disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.
Caso decida buscar a permanência no cargo após o término do mandato atual, o presidente ainda precisará do apoio das 211 federações filiadas à Fifa, responsáveis pela escolha do dirigente máximo da entidade.