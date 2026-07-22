Fifa abre votação para eleger o gol mais bonito da Copa de 2026; veja candidatos

A Fifa deu início à votação que vai definir o gol mais bonito da Copa do Mundo de 2026. Após o encerramento do torneio, conquistado pela Espanha, a entidade divulgou uma lista com 12 finalizações que marcaram o Mundial e colocou a escolha nas mãos dos torcedores.

A votação acontece de forma online e ficará aberta até o dia 27 de julho. O lance vencedor será definido por votação popular no site oficial da Fifa.

Final da Copa tem representante na disputa

Entre os candidatos está o gol que decidiu a Copa do Mundo. Ferran Torres, autor do gol da vitória da Espanha sobre a Argentina na prorrogação da final, foi escolhido para representar a seleção campeã na disputa pelo prêmio.

Outro nome de peso é Erling Haaland. O atacante norueguês concorre com o segundo gol marcado na vitória por 2 a 1 sobre o Brasil, resultado que eliminou a Seleção Brasileira nas oitavas de final.

A Argentina é o único país com dois representantes entre os finalistas. Lionel Messi aparece na lista pelo gol marcado na vitória sobre a Argélia, ainda na fase de grupos, enquanto Julián Álvarez concorre pelo lance anotado diante da Suíça, nas quartas de final.

Veja os 12 gols indicados pela Fifa

Kerim Alajbegovic (Bósnia e Herzegovina) – Bósnia 3 x 1 Catar (fase de grupos)

Julián Álvarez (Argentina) – Argentina 3 x 1 Suíça (quartas de final)

Jude Bellingham (Inglaterra) – Inglaterra 6 x 4 França (disputa do terceiro lugar)

Erling Haaland (Noruega) – Noruega 2 x 1 Brasil (oitavas de final)

Wilson Isidor (Haiti) – Marrocos 4 x 2 Haiti (fase de grupos)

Elijah Just (Nova Zelândia) – Irã 2 x 2 Nova Zelândia (fase de grupos)

Sidny Lopes Cabral (Cabo Verde) – Argentina 3 x 2 Cabo Verde (segunda fase)

Daizen Maeda (Japão) – Japão 1 x 1 Suécia (fase de grupos)

Kylian Mbappé (França) – França 3 x 1 Senegal (fase de grupos)

Lionel Messi (Argentina) – Argentina 3 x 0 Argélia (fase de grupos)

Eldor Shomurodov (Uzbequistão) – RD Congo 3 x 1 Uzbequistão (fase de grupos)

Ferran Torres (Espanha) – Espanha 1 x 0 Argentina (final)

Richarlison venceu a última edição

Na Copa do Mundo de 2022, disputada no Catar, o vencedor do prêmio foi Richarlison. O atacante brasileiro conquistou a preferência dos torcedores com o voleio marcado contra a Sérvia, na estreia da Seleção Brasileira no torneio, superando nomes como Kylian Mbappé, Enzo Fernández e Cody Gakpo na votação popular.