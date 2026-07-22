Fifa abre votação para eleger o gol mais bonito da Copa de 2026; veja candidatos

Haaland: jogador concorre ao gol mais bonito da Copa do Mundo (Jewel SAMAD / AFP)
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Publicado em 22 de julho de 2026 às 13h06.
A Fifa deu início à votação que vai definir o gol mais bonito da Copa do Mundo de 2026. Após o encerramento do torneio, conquistado pela Espanha, a entidade divulgou uma lista com 12 finalizações que marcaram o Mundial e colocou a escolha nas mãos dos torcedores.
A votação acontece de forma online e ficará aberta até o dia 27 de julho. O lance vencedor será definido por votação popular no site oficial da Fifa.
Entre os candidatos está o gol que decidiu a Copa do Mundo. Ferran Torres, autor do gol da vitória da Espanha sobre a Argentina na prorrogação da final, foi escolhido para representar a seleção campeã na disputa pelo prêmio.
Outro nome de peso é Erling Haaland. O atacante norueguês concorre com o segundo gol marcado na vitória por 2 a 1 sobre o Brasil, resultado que eliminou a Seleção Brasileira nas oitavas de final.
A Argentina é o único país com dois representantes entre os finalistas. Lionel Messi aparece na lista pelo gol marcado na vitória sobre a Argélia, ainda na fase de grupos, enquanto Julián Álvarez concorre pelo lance anotado diante da Suíça, nas quartas de final.
Na Copa do Mundo de 2022, disputada no Catar, o vencedor do prêmio foi Richarlison. O atacante brasileiro conquistou a preferência dos torcedores com o voleio marcado contra a Sérvia, na estreia da Seleção Brasileira no torneio, superando nomes como Kylian Mbappé, Enzo Fernández e Cody Gakpo na votação popular.