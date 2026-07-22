Esporte

Fase de grupos copa 2026

Fifa abre votação para eleger o gol mais bonito da Copa de 2026; veja candidatos

Entidade selecionou 12 gols marcantes do Mundial, incluindo o de Ferran Torres na final e um de Haaland contra o Brasil; votação popular vai até 27 de julho

Haaland: jogador concorre ao gol mais bonito da Copa do Mundo (Jewel SAMAD / AFP)

Haaland: jogador concorre ao gol mais bonito da Copa do Mundo (Jewel SAMAD / AFP)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 22 de julho de 2026 às 13h06.

Tudo sobreCopa do Mundo
Saiba mais

A Fifa deu início à votação que vai definir o gol mais bonito da Copa do Mundo de 2026. Após o encerramento do torneio, conquistado pela Espanha, a entidade divulgou uma lista com 12 finalizações que marcaram o Mundial e colocou a escolha nas mãos dos torcedores.

A votação acontece de forma online e ficará aberta até o dia 27 de julho. O lance vencedor será definido por votação popular no site oficial da Fifa.

Final da Copa tem representante na disputa

Entre os candidatos está o gol que decidiu a Copa do Mundo. Ferran Torres, autor do gol da vitória da Espanha sobre a Argentina na prorrogação da final, foi escolhido para representar a seleção campeã na disputa pelo prêmio.

Outro nome de peso é Erling Haaland. O atacante norueguês concorre com o segundo gol marcado na vitória por 2 a 1 sobre o Brasil, resultado que eliminou a Seleção Brasileira nas oitavas de final.

A Argentina é o único país com dois representantes entre os finalistas. Lionel Messi aparece na lista pelo gol marcado na vitória sobre a Argélia, ainda na fase de grupos, enquanto Julián Álvarez concorre pelo lance anotado diante da Suíça, nas quartas de final.

Veja os 12 gols indicados pela Fifa

  • Kerim Alajbegovic (Bósnia e Herzegovina) – Bósnia 3 x 1 Catar (fase de grupos)
  • Julián Álvarez (Argentina) – Argentina 3 x 1 Suíça (quartas de final)
  • Jude Bellingham (Inglaterra) – Inglaterra 6 x 4 França (disputa do terceiro lugar)
  • Erling Haaland (Noruega) – Noruega 2 x 1 Brasil (oitavas de final)
  • Wilson Isidor (Haiti) – Marrocos 4 x 2 Haiti (fase de grupos)
  • Elijah Just (Nova Zelândia) – Irã 2 x 2 Nova Zelândia (fase de grupos)
  • Sidny Lopes Cabral (Cabo Verde) – Argentina 3 x 2 Cabo Verde (segunda fase)
  • Daizen Maeda (Japão) – Japão 1 x 1 Suécia (fase de grupos)
  • Kylian Mbappé (França) – França 3 x 1 Senegal (fase de grupos)
  • Lionel Messi (Argentina) – Argentina 3 x 0 Argélia (fase de grupos)
  • Eldor Shomurodov (Uzbequistão) – RD Congo 3 x 1 Uzbequistão (fase de grupos)
  • Ferran Torres (Espanha) – Espanha 1 x 0 Argentina (final)

Richarlison venceu a última edição

Na Copa do Mundo de 2022, disputada no Catar, o vencedor do prêmio foi Richarlison. O atacante brasileiro conquistou a preferência dos torcedores com o voleio marcado contra a Sérvia, na estreia da Seleção Brasileira no torneio, superando nomes como Kylian Mbappé, Enzo Fernández e Cody Gakpo na votação popular.

Fifa abre votação para gol mais bonito da Copa de 2026; veja candidatos

Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoFifa

Mais de Esporte

Brasil x Itália: horário e onde assistir ao jogo da semifinal da VNL feminina 2026

'A dor é muito grande': Messi desabafa após vice da Argentina na Copa do Mundo

O que é transfer ban? Entenda a punição da Fifa que atinge Corinthians, São Paulo e Santos

VNL 2026: Brasil reage, vence o Japão e avança à semifinal da Liga das Nações de Vôlei

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Nova lei aproxima mercado brasileiro de tintas dos padrões internacionais

Pop

'Mestres do Universo', live-action de He-Man, chega ao streaming; veja onde assistir

ESG

RS enfrenta novo teste de resiliência climática: Rio Taquari volta a bater cota de inundação

Casual

A tendência dos coquetéis salgados ganha uma vodca exclusiva