Paraná Pesquisas: Deltan Dallagnol lidera corrida ao Senado no Paraná

Divulgada nesta segunda-feira, 17, a pesquisa do instituto Paraná Pesquisas aponta Deltan Dallagnol (Novo) na liderança da disputa pelas duas vagas do Paraná no Senado Federal em 2026. O ex-procurador registra 34% das intenções de voto no cenário estimulado.

Na sequência da disputa estadual pelas duas vagas legislativas, Alexandre Curi (Republicanos) aparece com 29,6%. Ele é seguido de perto pela deputada federal Gleisi Hoffmann (PT), que pontua 28,1% na preferência dos eleitores paranaenses.

Filipe Barros (PL) tem 26%, seguido por Cristina Graeml (PSD) com 17,2% e por Dr Rosinha (PT) com 12,3%. O levantamento permitiu que cada entrevistado citasse até dois candidatos.

Entre os demais nomes, Joaquim do MLB (UP) pontua 1,5%, Karen Guerreiro (Missão) registra 1,2% e Marcelo Marcelino (PCO), 0,8%. Os eleitores que declaram voto em nenhum, branco ou nulo somam 7,8%, enquanto os que não sabem ou não opinaram representam 5,9%.

Comparativo e rejeição

O comparativo com as pesquisas anteriores do instituto indica a consolidação de posições na disputa pelas vagas. Deltan Dallagnol cresceu no último mês, passando de 28,1% em julho para os atuais 34%.

Alexandre Curi recuou ligeiramente, saindo de 31,2% para 29,6%, enquanto Gleisi Hoffmann oscilou dentro da margem, variando de 28,7% para 28,1%. Já o candidato Filipe Barros registrou uma queda, caindo de 28,9% para 26%.

No índice de rejeição do eleitorado paranaense, Gleisi Hoffmann lidera com 42,2%. O distanciamento de rejeição para os demais concorrentes da pesquisa é significativo.

O segundo nome mais rejeitado é Deltan Dallagnol, com 13%, seguido de perto por Dr Rosinha, que marca 12,1%. Alexandre Curi possui 8,5% de rejeição consolidada e Filipe Barros é descartado por 7,4% dos participantes.

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1520 eleitores entre 13 e 16 de agosto de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,0%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo PR-09048/2026.