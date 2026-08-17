Brasileirão: confira a classificação atualizada e os próximos jogos da 24ª rodada

Taça do Brasileirão: torneio está na metade e já começa a definir posição dos clubes (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)
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Publicado em 17 de agosto de 2026 às 10h32.
O Campeonato Brasileiro chega à 24ª rodada com o Palmeiras na liderança, após somar 48 pontos em 23 partidas. O time paulista tem quatro pontos de vantagem sobre o Flamengo, que aparece na segunda colocação com 45 pontos, mas disputou um jogo a menos. O Athletico-PR, com 41 pontos, ocupa a terceira posição, enquanto o Fluminense, com 38, fecha o grupo que atualmente garante vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores.
Na sequência, o Cruzeiro aparece em quinto, com 36 pontos, na zona de classificação para a fase preliminar da Libertadores. Bahia, com 34, e Bragantino, Atlético-MG e Corinthians, todos com 32, completam a faixa de classificação para a Copa Sul-Americana. O Coritiba, com 31 pontos, é o 10º colocado, seguido por Botafogo, com 30, e Vitória, com 29.
Na parte de baixo da tabela, o São Paulo ocupa a 13ª colocação, com 27 pontos. Santos e Grêmio somam 25 pontos cada, enquanto o Mirassol tem 23. Dentro da zona de rebaixamento estão Internacional, com 23 pontos; Remo e Vasco, com 22 cada; e a Chapecoense, que aparece na lanterna com apenas 11 pontos.
A 24ª rodada começa no sábado, 22 de agosto, e terá partidas importantes tanto na briga pela liderança quanto na luta contra o rebaixamento.