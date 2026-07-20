Trump comemora 'sucesso' da Copa e elogia Infantino: 'Fantástico'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou nesta segunda-feira o resultado da Copa do Mundo, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, como um “sucesso espetacular”.

Em publicação na Truth Social, rede social usada pelo presidente americano, ele agradeceu aos envolvidos na organização e destacou a atuação das forças de segurança dos Estados Unidos durante o torneio.

“A Copa do Mundo acabou sendo um sucesso espetacular! Quero agradecer a todos os envolvidos, mas, em particular, às nossas grandes forças de segurança”, escreveu Trump.

Na publicação, Trump afirmou que a atuação das forças americanas fez desta edição a Copa do Mundo “mais segura e espetacular da história, de longe”. O presidente, porém, não mencionou de forma direta a vitória da Espanha nem citou México e Canadá, os outros dois países que receberam partidas da competição.

Trump também citou Andrew Giuliani, responsável da Casa Branca por assuntos relacionados à Copa, e o presidente da Fifa, Gianni Infantino. Ao falar sobre o dirigente da entidade que administra o futebol mundial, o republicano atribuiu a ele o avanço alcançado pelo torneio.

“Poucas pessoas poderão alcançar o que ele alcançou ao elevar a Copa do Mundo a um nível que ninguém achava possível”, afirmou.

Relação entre Trump e Infantino

Estados Unidos Folarin Balogun. A relação entre Trump e Gianni Infantino esteve no centro de um episódio durante a competição após o presidente americano afirmar que telefonou ao dirigente da Fifa para pedir a retirada de uma punição aplicada ao atacante dosFolarin Balogun.

Segundo o relato apresentado por Trump, o contato ocorreu após Balogun ser expulso na partida contra a Bósnia, disputada na fase de 16-avos de final da Copa do Mundo. O episódio colocou a relação entre o presidente dos Estados Unidos e o dirigente da Fifa em discussão durante o torneio.