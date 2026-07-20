Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Trump comemora 'sucesso' da Copa e elogia Infantino: 'Fantástico'

Republicano afirmou que o Mundial atingiu um nível que “ninguém achava possível” e citou Gianni Infantino entre os responsáveis pela organização

Trump comemorou o encerramento da Copa do Mundo, destacou a segurança do torneio e elogiou a atuação do presidente da Fifa (Christopher Neundorf/EFE/EPA)

Trump comemorou o encerramento da Copa do Mundo, destacou a segurança do torneio e elogiou a atuação do presidente da Fifa (Christopher Neundorf/EFE/EPA)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 20 de julho de 2026 às 23h37.

Tudo sobreCopa do Mundo
Saiba mais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou nesta segunda-feira o resultado da Copa do Mundo, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, como um “sucesso espetacular”.

Em publicação na Truth Social, rede social usada pelo presidente americano, ele agradeceu aos envolvidos na organização e destacou a atuação das forças de segurança dos Estados Unidos durante o torneio.

“A Copa do Mundo acabou sendo um sucesso espetacular! Quero agradecer a todos os envolvidos, mas, em particular, às nossas grandes forças de segurança”, escreveu Trump.

Na publicação, Trump afirmou que a atuação das forças americanas fez desta edição a Copa do Mundo “mais segura e espetacular da história, de longe”. O presidente, porém, não mencionou de forma direta a vitória da Espanha nem citou México e Canadá, os outros dois países que receberam partidas da competição.

Trump também citou Andrew Giuliani, responsável da Casa Branca por assuntos relacionados à Copa, e o presidente da Fifa, Gianni Infantino. Ao falar sobre o dirigente da entidade que administra o futebol mundial, o republicano atribuiu a ele o avanço alcançado pelo torneio.

“Poucas pessoas poderão alcançar o que ele alcançou ao elevar a Copa do Mundo a um nível que ninguém achava possível”, afirmou.

Relação entre Trump e Infantino

A relação entre Trump e Gianni Infantino esteve no centro de um episódio durante a competição após o presidente americano afirmar que telefonou ao dirigente da Fifa para pedir a retirada de uma punição aplicada ao atacante dos Estados Unidos Folarin Balogun.

Segundo o relato apresentado por Trump, o contato ocorreu após Balogun ser expulso na partida contra a Bósnia, disputada na fase de 16-avos de final da Copa do Mundo. O episódio colocou a relação entre o presidente dos Estados Unidos e o dirigente da Fifa em discussão durante o torneio.

Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoDonald TrumpEstados Unidos (EUA)

Mais de Mundo

Daniel Ortega anuncia fim das eleições na Nicarágua

Vitória no turismo: México diz que 3 milhões de estrangeiros visitaram o país durante a Copa

Trump assina decreto que dificulta compra de minerais críticos da China por empresas dos EUA

Trump assina decreto que altera tarifas sobre importações de alumínio dos EUA

Mais na Exame

Esporte

Messi parabeniza Espanha pelo título, mostra-se abatido e destaca esforço da Argentina

Mundo

Daniel Ortega anuncia fim das eleições na Nicarágua

Pop

Steve Rogers está vivo? As principais teorias após o trailer de 'Vingadores: Doutor Destino'

Ciência

Quantas xícaras de café por dia fazem bem ao coração? Nova revisão traz a resposta