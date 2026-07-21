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Fase de grupos copa 2026

Como serão as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2030? Veja o que se sabe

Com três países já classificados, a competição ainda segue indefinida, e a Conmebol ainda estuda o formato para a próxima edição

Vini Jr: as eliminatórias da América do Sul para a Copa de 2030 ainda está indefinida ((Foto: Jewel Samad / AFP))

Vini Jr: as eliminatórias da América do Sul para a Copa de 2030 ainda está indefinida ((Foto: Jewel Samad / AFP))

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 21 de julho de 2026 às 21h16.

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Com o encerramento da Copa do Mundo de 2026 no último domingo, 19, as seleções sul-americanas já iniciam o planejamento para o próximo ciclo. Após a eliminação nas oitavas de final do Mundial, a Seleção Brasileira volta suas atenções para a disputa das Eliminatórias visando garantir uma vaga no Mundial de 2030.

No entanto, diferentemente dos últimos ciclos, a próxima edição das Eliminatórias da Conmebol ainda está cercada de dúvidas. Isso porque Uruguai, Argentina e Paraguai já estão classificados para o Mundial por serem três dos seis anfitriões da competição, que celebrará o centenário da Copa do Mundo.

Tradicionalmente, as Eliminatórias Sul-Americanas são disputadas em sistema de pontos corridos, com turno e returno. As dez seleções da Conmebol se enfrentam em 18 rodadas, sendo nove partidas como mandante e nove como visitante para cada país. Atualmente, a América do Sul possui seis vagas diretas para a Copa do Mundo, além de uma vaga na repescagem intercontinental.

Com os três países-sede já garantidos no Mundial de 2030, apenas as outras sete seleções disputarão as vagas restantes destinadas ao continente. No entanto, a quantidade de vagas que seguirá disponível ainda depende de definições da Fifa.

Formato segue indefinido

Até o momento, a Conmebol ainda não divulgou o calendário oficial nem confirmou qual será o formato das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2030. A expectativa é de que a competição tenha início no segundo semestre de 2027.

Nos bastidores, as federações nacionais defendem a manutenção do modelo atual, com pontos corridos, turno e returno e participação das dez seleções, incluindo Argentina, Uruguai e Paraguai, mesmo já classificados para o Mundial.

Apesar disso, a Conmebol ainda analisa alternativas e não definiu se manterá o sistema utilizado nas últimas edições ou se adotará um novo formato para a disputa.

Ampliação da Copa do Mundo

Outro fator que pode impactar diretamente as Eliminatórias é uma possível nova ampliação da Copa do Mundo. A edição de 2026 já entrou para a história por reunir, pela primeira vez, 48 seleções. Entretanto, a Conmebol deseja aumentar ainda mais esse número para a edição do centenário.

O presidente da entidade, Alejandro Domínguez, defendeu que a Copa do Mundo de 2030 seja disputada por 64 seleções. A proposta segue em análise pela Fifa, que ainda não tomou uma decisão definitiva sobre uma nova expansão do torneio.

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