Real Madrid lança novo uniforme para a temporada 2026/27

O Real Madrid revelou, nesta quinta-feira, 23, o segundo uniforme que será utilizado na temporada 2026/27. Desenvolvida em parceria com a Adidas, a nova camisa resgata uma combinação de cores já utilizada pelo clube no passado, agora com uma proposta mais contemporânea.

O modelo tem como cor predominante o verde escuro, complementado por detalhes em branco envelhecido. A peça também traz um padrão geométrico discreto formado pelas iniciais do clube, além de uma gola redesenhada com acabamento na mesma tonalidade clara.

Referência ao passado

Outro destaque do uniforme é a presença do tradicional logotipo em formato de trevo da Adidas, elemento que faz referência aos modelos clássicos da marca e reforça a ligação entre a história do futebol e o design atual.

Voltada para o alto rendimento, a camisa incorpora a tecnologia Climacool+, desenvolvida para melhorar a ventilação e auxiliar no controle da umidade, proporcionando mais conforto aos jogadores durante as partidas.

O novo uniforme reserva do Real Madrid já está disponível para venda nas lojas oficiais do clube, em estabelecimentos selecionados da Adidas e também no site oficial da fabricante.