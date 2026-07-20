Com a Copa de 2030, América do Sul fica de fora do rodízio para as próximas Copas? Entenda

Com o encerramento da Copa do Mundo de 2026, o futebol mundial já volta suas atenções para a edição de 2030. O torneio terá um formato inédito e será disputado em seis países: Uruguai, Argentina, Paraguai, Espanha, Portugal e Marrocos.

A abertura acontecerá no Uruguai, enquanto Argentina e Paraguai receberão uma partida cada. Os outros 101 jogos serão realizados entre Espanha, Portugal e Marrocos.

Apesar de sediar apenas três partidas, a participação da América do Sul na organização da Copa de 2030 terá uma consequência importante, a Conmebol ficará impedida de disputar o direito de sediar as duas edições seguintes do Mundial.

Regra da Fifa impede nova candidatura

A Fifa adota uma regra em que uma mesma confederação continental só pode voltar a receber a Copa do Mundo após um intervalo de duas edições.

Um exemplo é a Concacaf. Após receber o Mundial de 2026, com Estados Unidos, México e Canadá, a confederação da América do Norte, Central e Caribe só poderá voltar a apresentar candidaturas para a edição de 2038 e teve que ficar de fora da disputa por 2030 e 2034.

O mesmo acontecerá com a Conmebol. Como Uruguai, Argentina e Paraguai fazem parte da organização da Copa de 2030, os países sul-americanos estarão impedidos de concorrer para sediar as Copas de 2034 e 2038. A edição de 2034, inclusive, já tem sede definida e será realizada na Arábia Saudita.

Poucas opções para 2038

A restrição imposta pela Fifa também levanta questionamentos sobre a escolha da sede da Copa do Mundo de 2038. Seguindo o sistema de rodízio entre confederações, a Conmebol estará impedida de concorrer por ter participado da organização da Copa de 2030. O mesmo vale para a Uefa e a CAF, já que Espanha, Portugal e Marrocos também receberão partidas naquele Mundial.

A AFC (Confederação Asiática) também ficará fora da disputa, uma vez que sediará a edição de 2034, na Arábia Saudita. Dessa forma, restariam apenas duas confederações aptas a apresentar candidaturas para 2038: a Concacaf, que organizou a Copa de 2026, e a OFC (Confederação da Oceania).