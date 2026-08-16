São Paulo negocia para ter Vardy, nome lendário de campeão da Premier League

O São Paulo fez uma consulta inicial para avaliar a possibilidade de contratar o atacante Jamie Vardy, ídolo do Leicester e atualmente sem clube após sua passagem pela Cremonese. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Fabrizio Romano, conhecido por antecipar transações do mundo da bola.

Aos 39 anos, o atacante marcou sete gols em 29 partidas pela Cremonese, da Itália, na última temporada. Como está livre no mercado, uma eventual chegada ao Morumbi não envolveria custos de transferência.

Nome lendário do Leicester

Vardy construiu a maior parte de sua carreira no Leicester, clube que defendeu entre as temporadas 2012/13 e 2024/25. O auge veio em 2015/16, quando marcou 24 gols e foi um dos principais nomes da campanha que levou a equipe à histórica conquista da Premier League.

O Leicester City, aliás, foi oficialmente colocado à venda por seus proprietários tailandeses, o grupo King Power. Após contratar o Citigroup para buscar compradores, o clube tenta estancar uma forte crise financeira e esportiva.

Dez anos após o lendário título da Premier League em 2016, as raposas amargam um prejuízo de 71,1 milhões de libras e o rebaixamento para a League One (a terceira divisão inglesa). De acordo com o The Athletic , os donos pedem 222 milhões de libras. O valor pedido pelos proprietários está muito acima do que se pagou por clubes do mesmo patamar. Em 2021, o Ipswich Town foi negociado por 40 milhões de libras enquanto disputava a League One, a terceira divisão da Inglaterra.​​