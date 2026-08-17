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'Percy Jackson' terá 4ª temporada? Ator faz promessa caso série chegue a 'Heróis do Olimpo'

Sem a próxima temporada de "Percy Jackson" confirmada, Walker Scobell revela desejo de fazer tatuagem relacionada aos livros caso adaptação alcance segunda série da franquia

Percy Jackson: Walker Scobell revela desejo de fazer tatuagem em relação à série (Reprodução/Instagram/@walkerscobell)

Percy Jackson: Walker Scobell revela desejo de fazer tatuagem em relação à série (Reprodução/Instagram/@walkerscobell)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 12h29.

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A série de livros "Percy Jackson e os Olimpianos" tem uma base de fãs fiel há anos, dos livros às telas do cinema e agora, ao streaming. Nos últimos anos, esse grupo de apaixonados pela franquia ganhou um representante de peso: Walker Scobell, protagonista da adaptação do Disney+.

Durante o painel sobre a adaptação na D23, convenção bienal para fãs do estúdio, o ator afirmou que, caso cheguem a gravar temporadas baseadas na segunda franquia de livros de Rick Riordan, "Os Heróis do Olimpo", fará uma tatuagem em homenagem à série.

"Se formos sortudos o suficiente, e as estrelas se alinharem, e tivermos a chance de gravar 'Os Heróis do Olimpo'. Eu faria uma tatuagem de SPQR", afirmou Walker durante a D23. "Mas temos que terminar isso [Percy Jackson e os Olímpianos] antes."

Percy Jackson terá uma 4ª temporada?

Até "Os Heróis do Olimpo" ainda existe um longo caminho. A campanha promocional realizada na D23 estava focada na divulgação da 3ª temporada de "Percy Jackson e Os Olimpianos", que adapta a trama do terceiro livro da série "Percy Jackson e a Maldição do Titã".

Com data de lançamento prevista para 20 de novembro, a 3ª temporada teve um novo trailer divulgado durante o evento. Segundo o elenco, essa é a adaptação mais fiel aos livros até o momento.

Uma eventual quarta temporada, no entanto, ainda não foi confirmada.

Como a segunda e a terceira temporada da séries foram anunciadas depois do sucesso da estreia da série, é esperado que a Disney analise o desempenho da nova fase antes de chegar a uma decisão sobre a continuação da saga de Percy.

Conheça a série de livros 'Os Heróis do Olimpo'

"Percy Jackson e os Olimpianos" fez tanto sucesso com o público leitor que o autor Rick Riordan escreveu uma segunda série de livros para a franquia.

Lançada em 2010, a coleção "Os Heróis do Olimpo" traz grandes novidades, como novos personagens, um novo acampamento e mais uma grande profecia. Dessa vez, Percy precisa se juntar a semideuses gregos e romanos para impedir a deusa Gaia de destruir o mundo que conhecem.

Apesar da distância de "A Maldição do Titã", a série "Os Heróis do Olimpo" é uma das adaptações mais aguardadas pelos fãs da franquia. Até o momento, nenhum dos livros chegou às telas de cinema ou dos streamings.

A decisão sobre a possível adaptação, no entanto, irá depender dos resultados das próximas temporadas de "Percy Jackson e Os Olimpianos". Os fãs precisarão de bons números para convencer a Disney a investir em mais cinco livros da franquia.

O que significa 'SPQR'?

Durante a série de livros de "Os Heróis do Olimpo", o público é apresentado ao Acampamento Júpiter, uma versão romana do Acampamento Meio-Sangue. A tatuagem dos sonhos de Walker Scobell vem dessa segunda locação.

SPQR significa Senatus Populusque Romanus ("O Senado e o Povo de Roma"). A frase histórica utilizada nos tempos antigos de Roma é a marca oficial e sagrada do Acampamento Júpiter e a base dos semideuses romanos.

Qual é a ordem dos livros de 'Percy Jackson'?

1. Percy Jackson e os Olimpianos

  • O Ladrão de Raios (Livro 1)
  • O Mar de Monstros (Livro 2)
  • A Maldição do Titã (Livro 3)
  • A Batalha do Labirinto (Livro 4)
  • O Último Olimpiano (Livro 5)

    2. Os Heróis do Olimpo

    • O Herói Perdido (Livro 1)
    • O Filho de Netuno (Livro 2)
    • A Marca de Atena (Livro 3)
    • A Casa de Hades (Livro 4)
    • O Sangue do Olimpo (Livro 5)c
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