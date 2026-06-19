Copa do Mundo 2026: veja seleções que já podem ser eliminadas na 2ª rodada

A segunda rodada da Copa do Mundo de 2026 começou na última quinta-feira, 18. Após os 48 participantes disputarem sua primeira partida, o torneio começa a ganhar contornos decisivos e, em alguns grupos, já pode definir as primeiras seleções eliminadas ou classificadas da competição.

Na quinta-feira, 18, o México, anfitrião, venceu a Coreia do Sul e se tornou a primeira seleção a se classificar para o mata-mata. Já a África do Sul empatou com a Tchéquia e ambos, juntos com os coreanos, vão para a terceira rodada buscando a classificação.

Haiti, Equador e Tunísia correm riscos

No Grupo C, o Haiti vive uma situação delicada. Os caribenhos podem ser eliminados já na sexta-feira, 19, caso sejam derrotados pelo Brasil e o Marrocos vença a Escócia no outro confronto da chave.

Na chave E, Equador e Curaçao entram em campo em confronto direto pela sobrevivência. Quem perder ficará muito próximo da eliminação, especialmente se a Alemanha somar pontos diante da Costa do Marfim.

A Tunísia, que sofreu uma goleada por 5 a 1 para a Suécia na estreia, tenta reagir no Grupo F sob novo comando técnico. A seleção africana agora é dirigida pelo francês Hervé Renard e pode ser eliminada caso seja derrotada pelo Japão e a Holanda vença os suecos.

Grupos D e J têm cenários embolados

O Grupo D também promete emoções. Paraguai e Turquia chegam à segunda rodada sem margem para erro. Dependendo da combinação de resultados envolvendo o duelo entre Estados Unidos e Austrália, uma das seleções pode encerrar precocemente sua participação na competição.

Já no Grupo J, Jordânia e Argélia chegam pressionadas. Os jordanianos correm risco de eliminação se perderem para os argelinos e a Áustria não superar a Argentina. Por outro lado, uma derrota da Argélia combinada com vitória argentina também pode complicar a situação dos africanos.

Uzbequistão e Grupo L fecham a lista de ameaçados

No Grupo K, o Uzbequistão é a única equipe que pode deixar o torneio já nesta rodada. Para seguir vivo, o time comandado por Fabio Cannavaro precisa evitar uma derrota para Portugal e torcer por um tropeço da RD Congo diante da Colômbia.

A situação também é tensa no Grupo L. Croácia e Panamá entram na rodada sob ameaça. Dependendo dos resultados dos confrontos da chave e do duelo entre Inglaterra e Gana, uma das duas seleções poderá se despedir da Copa antes da rodada final.