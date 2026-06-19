Brasil x Haiti: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações na Copa do Mundo

Brasil enfrenta o Haiti nesta sexta-feira pela Copa do Mundo (Mauro Pimentel /AFP)
Repórter
Publicado em 19 de junho de 2026 às 08h00.
O Brasil e o Haiti se enfrentam nesta sexta-feira, 19, na segunda semana de Copa do Mundo 2026. A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo C.
Após o empate por 1 a 1 com Marrocos na rodada de abertura, a Seleção entra em campo pressionada por um resultado positivo para ganhar posições no grupo e fortalecer sua situação na competição.
O adversário será o Haiti, que disputa sua segunda Copa do Mundo. A primeira participação da seleção caribenha ocorreu há 52 anos, na edição realizada na Alemanha, em 1974.
Na estreia do torneio, a equipe comandada por Sebastien Migne foi derrotada pela Escócia por 1 a 0. Apesar do resultado, o Haiti apresentou presença ofensiva e criou oportunidades durante a partida.
A Seleção Brasileira continuará sem Neymar para o confronto contra o Haiti. Os exames realizados durante o processo de recuperação apontaram melhora no quadro da lesão grau 2 na panturrilha direita, mas o atacante ainda não reúne condições para iniciar a etapa de trabalhos com bola. Com isso, ele permanece fora da partida.
A comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti também avalia alterações na formação utilizada diante de Marrocos. Nas laterais, Roger Ibañez e Douglas Santos deixaram o campo no intervalo da estreia, e a expectativa é de que Danilo Luiz reassuma a posição pela direita, enquanto Alex Sandro ocupe o setor esquerdo.
No setor de meio-campo, uma das principais indefinições envolve Casemiro. O volante iniciou a partida contra os marroquinos, mas Fabinho ganhou espaço na disputa pela vaga após entrar no segundo tempo.
Já no ataque, Matheus Cunha surge como opção para a equipe titular. Igor Thiago teve participação limitada na estreia e finalizou apenas uma vez em direção ao gol adversário. Cunha aparece como alternativa por suas características de movimentação, com capacidade para atuar fora da área, contribuir na construção das jogadas e criar espaços para Vinícius Júnior e Raphinha.