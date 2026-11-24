O que é e como funciona a Lei Kandir

Sancionada em setembro de 1996 (Lei Complementar nº 87), a Lei Kandir foi batizada em referência ao então ministro do Planejamento, Antônio Kandir e regulamentou o ICMS e isentou do imposto estadual as exportações de produtos primários e semielaborados para evitar a "exportação de tributos" e aumentar a competitividade brasileira.

Após décadas de disputas no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o cálculo desse ressarcimento, União e estados homologaram um acordo em 2020 (Lei Complementar nº 176), fixando R$ 58 bilhões em compensações federais parceladas até 2037.

Por que a regra entrou na mira do ajuste fiscal

A Lei Kandir entrou na pauta do ajuste fiscal de 2027 porque o governo federal buscava formas de comprimir despesas obrigatórias e abrir espaço no Orçamento para cumprir as metas do arcabouço fiscal.

Na versão inicial do projeto enviado ao Congresso (PLP 299/2026), a equipe econômica propôs reduzir em 75% o repasse previsto para 2027: o valor cairia dos R$ 4 bilhões estipulados no acordo original para R$ 1 bilhão, empurrando a diferença para os anos seguintes.

A medida provocou reação das administrações estaduais, que argumentaram que o corte comprometeria investimentos e o fechamento das contas locais já no próximo exercício financeiro. Segundo o advogado Alexandre Fairbanks, sócio do escritório Serpa Pinto e Fairbanks Advogados, "o dano maior é de previsibilidade. Um repasse fixado em lei complementar e nascido de acordo firmado no Supremo é o tipo de receita que qualquer secretário de Fazenda lança no orçamento como certa".

Cristiano Luzes, advogado tributarista e sócio do LMLC Advogados, também aponta que o aperto atinge o primeiro ano dos governadores eleitos e lembra que, "como o custeio é rígido, o que costuma ser cortado primeiro é o investimento".

Diante do risco de derrota no plenário do Senado na quarta-feira (18), a articulação política construiu uma solução intermediária. Pelo entendimento firmado entre os senadores e o governo:

Repasse em 2027: O pagamento da União aos estados ficou fixado em R$ 2 bilhões (o dobro do proposto inicialmente pelo Executivo, embora ainda metade do valor originalmente acordado).

Compensação futura: O saldo remanescente que deixará de ser pago em 2027 foi reprogramado e antecipado para ser quitado entre os anos de 2028 e 2030.

Mesmo com a transição gradual do ICMS para o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) prevista na Reforma Tributária entre 2029 e 2033, os especialistas destacam que a obrigação de quitar o saldo da Lei Complementar nº 176/2020 permanece válida até 2037.