Esporte

Fase de grupos copa 2026

Demitido após goleada, técnico da Tunísia repete feito que só aconteceu três vezes em Copas do Mundo

Sabri Lamouchi passa a integrar uma lista exclusiva que inclui Carlos Alberto Parreira e outros dois treinadores

Sabri Lamouchi: treinador foi demitido após goleada para a Suécia (Foto: Divulgação)

Sabri Lamouchi: treinador foi demitido após goleada para a Suécia (Foto: Divulgação)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 15 de junho de 2026 às 13h33.

A goleada sofrida pela Tunísia diante da Suécia na estreia da Copa do Mundo de 2026 teve consequências imediatas. Nesta segunda-feira, 15, a federação tunisiana anunciou a saída do técnico Sabri Lamouchi, que se tornou apenas o quarto treinador a perder o cargo durante a disputa de um Mundial.

A situação chama atenção pela raridade. Em quase um século de história da Copa do Mundo, apenas quatro treinadores foram demitidos antes do término da participação de suas seleções. Curiosamente, dois desses casos envolveram justamente a Tunísia.

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Mundial de 1998 concentrou três demissões

A primeira vez que um treinador foi dispensado com a Copa em andamento aconteceu na edição de 1998, disputada na França. Naquele torneio, três técnicos acabaram deixando seus cargos ainda durante a fase de grupos.

O pioneiro foi Carlos Alberto Parreira. Campeão mundial com o Brasil em 1994, ele comandava a Arábia Saudita, que estreou com derrota para a Dinamarca e, em seguida, foi goleada pela França. Após os resultados negativos, a federação saudita optou por trocar o comando técnico antes da última rodada.

Pouco depois, a Coreia do Sul tomou decisão semelhante. Sob o comando de Cha Bum-kun, os sul-coreanos perderam para o México e sofreram uma goleada por 5 a 0 diante da Holanda. A sequência de resultados levou à interrupção do trabalho antes do encerramento da campanha.

A terceira demissão daquela Copa teve como protagonista a Tunísia. Após derrotas consecutivas para Inglaterra e Colômbia, a equipe africana ficou sem chances de avançar e a federação decidiu encerrar a passagem do técnico Henryk Kasperczak ainda durante a competição.

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Lamouchi entra para uma lista exclusiva

Quase três décadas depois, a história voltou a se repetir com a própria Tunísia. A derrota por 5 a 1 para a Suécia na abertura da Copa de 2026 foi suficiente para provocar a saída de Sabri Lamouchi.

Com isso, o treinador francês passou a integrar uma lista extremamente curta de técnicos demitidos durante um Mundial, ao lado de Carlos Alberto Parreira, Cha Bum-kun e Henryk Kasperczak.

Técnicos demitidos durante Copas do Mundo

  • Carlos Alberto Parreira (Arábia Saudita, 1998)
  • Cha Bum-kun (Coreia do Sul, 1998)
  • Henryk Kasperczak (Tunísia, 1998)
  • Sabri Lamouchi (Tunísia, 2026)
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