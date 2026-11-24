A situação do Internacional na luta contra o rebaixamento ficou ainda mais delicada. Segundo levantamento atualizado nesta terça-feira, 24, pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o clube gaúcho tem 93,7% de probabilidade de disputar a Série B em 2027.

O cenário piorou depois da derrota por 5 a 2 para o Vitória, na segunda-feira, 23, no Beira-Rio. Antes da partida, o risco de queda do Internacional era de 58,5%. Com o resultado, o percentual subiu 35,2 pontos percentuais. O time ocupa a 18ª colocação, com 38 pontos, e está dentro da zona de rebaixamento.

O Corinthians também aparece entre os clubes ameaçados. O time paulista tem 31,6% de risco de queda, contra 25,6% antes da rodada. Com 40 pontos, o Timão está na 17ª posição, mas ainda tem uma partida a menos que os concorrentes e pode deixar o Z4 nesta quarta-feira, 25, quando enfrenta o Atlético-MG.

Quais são as chances de rebaixamento no Brasileirão?

De acordo com os cálculos da UFMG, entre os clubes que ainda tentam escapar, o Internacional tem o cenário mais complicado. Vale mencionar que Remo e Chapecoense já estão rebaixados.

Confira os percentuais atualizados:

Internacional: 93,7%.

93,7%. Mirassol: 40,9%.

40,9%. Corinthians: 31,6%.

31,6%. Grêmio: 29,7%.

29,7%. Botafogo: 4%.

4%. Vitória: 0,026%.

O Grêmio foi um dos principais beneficiados pelos resultados da rodada. Após vencer o Santos por 2 a 0, o Tricolor gaúcho reduziu sua probabilidade de rebaixamento de 66,5% para 29,7%. A equipe chegou aos 41 pontos e subiu para a 15ª colocação.

Já o Mirassol passou de 34,2% para 40,9% de risco de queda. O Botafogo, que empatou com o São Paulo por 1 a 1, tem 4%. O Vitória, por sua vez, praticamente eliminou a possibilidade de rebaixamento após chegar aos 44 pontos.

Quais são os próximos jogos do Internacional?

O Internacional tem apenas dois compromissos restantes no Campeonato Brasileiro. O Colorado precisa vencer e torcer por tropeços dos concorrentes para tentar escapar da segunda divisão.