Botafogo e São Paulo se enfrentam nesta segunda-feira, 23 de novembro, às 20h (horário de Brasília), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O confronto será disputado no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e terá transmissão exclusiva pelo Amazon Prime Video, no streaming.
As duas equipes chegam pressionadas após derrotas na rodada anterior. O Botafogo foi goleado por 4 a 0 pelo Corinthians e tenta se afastar da zona de rebaixamento. Já o São Paulo perdeu por 1 a 0 para o Fluminense e busca encerrar uma sequência de quatro partidas sem vitória.
Panorama das equipes
- Botafogo: o Glorioso ocupa a 13ª posição, com 42 pontos, quatro acima da zona de rebaixamento. Depois da goleada sofrida diante do Corinthians, a equipe comandada por Tite precisa reagir para evitar complicações na reta final do campeonato. O meio-campista Danilo pode retornar após se recuperar de uma lesão muscular na coxa direita. Ferraresi e Domingos Andrade também voltam a ficar à disposição após ausência na última rodada por questões de logística relacionadas à Data Fifa. Jordan Barrera, lesionado, está fora da temporada.
- São Paulo: na 12ª colocação, com 44 pontos, o Tricolor tenta interromper o jejum de quatro jogos sem vencer no Brasileirão. A equipe de Dorival Júnior terá os retornos de Newton e Luciano, que cumpriram suspensão, além de Bobadilla, que estava com a seleção paraguaia. Por outro lado, Rafael Tolói está fora por lesão no adutor direito, e Artur não poderá atuar por pertencer ao Botafogo. O volante Marcos Antônio também é desfalque por problema no tornozelo.
Prováveis escalações
- Botafogo: Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Arthur Chaves (Lucas Monzón) e Alex Telles; Domingos Andrade (Edenílson) e Danilo; Hakim Ziyech (Cristian Medina), Montoro e Matheus Martins; Tiquinho Soares (Arthur Cabral). Técnico: Tite.
- São Paulo: Rafael; Newton, Robert Arboleda e Luis Osorio; Pedro Lima, Bobadilla, Pablo Maia (Danielzinho), Lucas Moura e Iago Borduchi; Luciano e Jonathan Calleri. Técnico: Dorival Júnior.
Ficha técnica:
- Jogo: Botafogo x São Paulo
- Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (36ª rodada)
- Data: segunda-feira, 23 de novembro de 2026
- Horário: 20h (de Brasília)
- Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
- Transmissão: Amazon Prime Video (streaming)