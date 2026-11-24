Osmar Stabile: presidente do Corinthians pode ser afastado do comando do clube ((Foto: Bruno Escolastico Sousa Silva/NurPhoto via Getty Images))
Colaboradora
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 19h26.
O Ministério Público de São Paulo pediu intervenção judicial no Corinthians devido a crise financeira, falhas de governança e suspeitas de irregularidades. A solicitação inclui afastamento do presidente e vice, além da criação de uma comissão interventora por três meses iniciais. O pedido não afeta as eleições presidenciais marcadas para 28 de novembro.
O Ministério Público de São Paulo (MPSP) entrou com uma ação civil pública na noite de segunda-feira, 23 de novembro, pedindo uma intervenção judicial na administração do Corinthians. A solicitação prevê o afastamento do presidente Osmar Stabile e do vice-presidente Armando Mendonça, além da nomeação de uma comissão independente para comandar a gestão do clube por um período inicial de três meses.
O pedido foi apresentado após seis meses de investigação conduzida pelos promotores Luiz Ambra Neto e Silvio Antônio Marques, da Promotoria de Patrimônio Público e Social da Capital. O órgão aponta uma crise financeira, administrativa e institucional, com dívida estimada em R$ 2,8 bilhões e problemas nos mecanismos internos de fiscalização.
A solicitação, porém, ainda depende de decisão judicial: não há intervenção em vigor, e o Corinthians segue sob a administração atual.
De acordo com a ação, o MP identificou problemas que ultrapassam o tamanho do endividamento e envolvem a estrutura de governança do clube. Os promotores argumentam que as falhas se repetem em diferentes administrações e que a mudança de presidente prevista para a eleição de 28 de novembro não seria suficiente, por si só, para garantir uma transformação na gestão.
Entre os principais pontos levantados estão:
As informações constam da ação civil pública e foram detalhadas pelo ge, que teve acesso à petição, e pela Agência Brasil, que repercutiu os fundamentos apresentados pelo Ministério Público.
A principal solicitação é que a Justiça determine o afastamento de Osmar Stabile e Armando Mendonça das funções executivas, administrativas e de representação do clube. Para substituí-los, os promotores propõem a criação de uma comissão interventora formada por três profissionais independentes, sem vínculos atuais ou recentes com o Corinthians.
A equipe teria integrantes com experiência em três áreas:
O prazo inicial solicitado é de 90 dias, com possibilidade de prorrogação. Até que a comissão assuma a administração, o MP também pede restrições a operações extraordinárias, como novos empréstimos, antecipação de receitas, venda de bens e assinatura de contratos relevantes.
A ação prevê ainda medidas para reorganizar a instituição, entre elas:
O pedido do Ministério Público não prevê o cancelamento nem o adiamento das eleições presidenciais do Corinthians, marcadas para sábado, 28 de novembro. Os promotores também não solicitam a intervenção no Conselho Deliberativo ou na rotina esportiva e social do clube.
A proposta é preservar o funcionamento dos órgãos colegiados e os espaços de deliberação dos associados, desde que suas decisões não interfiram nas atribuições da eventual comissão interventora. A ação também prevê a manutenção de diretores e outros funcionários administrativos, que passariam a responder à comissão caso a medida seja aprovada.
Em nota divulgada nesta terça-feira, 24, o Corinthians afirmou ter recebido com preocupação a notícia sobre o pedido e ressaltou que a solicitação do Ministério Público não equivale a uma decisão judicial. Portanto, segundo o clube, o funcionamento da instituição e as atribuições de seus órgãos estatutários permanecem inalterados.
A diretoria também informou que pretende apresentar sua manifestação à Justiça e afirmou ter colaborado com a investigação, fornecendo documentos e esclarecimentos solicitados pelo MP.
O clube questionou ainda o momento do pedido, apresentado poucos dias antes da eleição presidencial, e demonstrou preocupação com possíveis impactos sobre negociações financeiras em andamento, incluindo as tratativas com a Caixa Econômica Federal relacionadas à Neo Química Arena.
O Sport Club Corinthians Paulista recebe com preocupação a notícia sobre um eventual pedido de intervenção judicial em sua administração, apresentado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, e esclarece que eventual pedido formulado pelo Ministério Público não constitui uma decisão judicial e, por si só, não produz efeitos sobre a administração do Corinthians.
Caso se confirme o ingresso do pedido do MP, o Corinthians fará sua manifestação nos autos para esclarecer todos os fatos para o juízo da causa, com o intuito de demonstrar que a administração vem atuando incansavelmente para equacionar os problemas enfrentados pelo clube.
Enquanto isso, permanecem inalterados o funcionamento da instituição e as atribuições de seus órgãos estatutários.
Ainda, o Corinthians reforça que protocolou recentemente um pedido de tutela cautelar, como parte de um amplo processo de reestruturação de seu endividamento sugerindo inclusive acompanhamento judicial, demonstrando de maneira concreta, o compromisso atual com a transparência, recuperação financeira e a sustentabilidade econômica do Clube.
Além disso, ao longo dos últimos meses, mesmo na ausência de obrigação legal, o Corinthians atendeu integralmente aos pedidos de esclarecimentos e de todos os documentos requeridos pelo Ministério Público, em uma demonstração inequívoca de transparência, boa-fé e colaboração institucional.
Paralelamente, o Clube mantém negociações importantes com seus parceiros, como, por exemplo, o pagamento da Neo Química Arena junto à Caixa Econômica Federal, uma das questões mais relevantes para o equilíbrio financeiro e o futuro da instituição.
Causa ainda mais estranheza que o pedido de intervenção tenha sido apresentado a poucos dias das eleições gerais no Corinthians, marcada para o próximo sábado (28), quando os associados terão a oportunidade de exercer democraticamente o direito de escolher o futuro mandatário do Clube e os novos Conselheiros Trienais, em conformidade com seu Estatuto Social vigente.
Diante desse cenário, o Sport Club Corinthians Paulista questiona a necessidade e a oportunidade de uma medida de tamanha excepcionalidade, cujos desdobramentos podem comprometer as negociações em andamento e iniciativas de recuperação financeira, estabilidade institucional e o regular funcionamento de suas atividades administrativas e esportivas, inclusive em um momento crucial no Campeonato Brasileiro.
A Justiça deverá analisar a ação civil pública e decidir se concede a liminar solicitada pelos promotores. Caso o pedido seja aceito, a comissão interventora poderá assumir temporariamente a administração do Corinthians, nos limites definidos pela decisão judicial.
Até que haja uma determinação do Judiciário, Osmar Stabile e Armando Mendonça permanecem nos cargos. O pedido do MP, portanto, não significa que o clube já esteja sob intervenção.