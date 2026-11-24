O Ministério Público de São Paulo (MPSP) entrou com uma ação civil pública na noite de segunda-feira, 23 de novembro, pedindo uma intervenção judicial na administração do Corinthians. A solicitação prevê o afastamento do presidente Osmar Stabile e do vice-presidente Armando Mendonça, além da nomeação de uma comissão independente para comandar a gestão do clube por um período inicial de três meses.

O pedido foi apresentado após seis meses de investigação conduzida pelos promotores Luiz Ambra Neto e Silvio Antônio Marques, da Promotoria de Patrimônio Público e Social da Capital. O órgão aponta uma crise financeira, administrativa e institucional, com dívida estimada em R$ 2,8 bilhões e problemas nos mecanismos internos de fiscalização.

A solicitação, porém, ainda depende de decisão judicial: não há intervenção em vigor, e o Corinthians segue sob a administração atual.

Por que o MP pediu intervenção no Corinthians?

De acordo com a ação, o MP identificou problemas que ultrapassam o tamanho do endividamento e envolvem a estrutura de governança do clube. Os promotores argumentam que as falhas se repetem em diferentes administrações e que a mudança de presidente prevista para a eleição de 28 de novembro não seria suficiente, por si só, para garantir uma transformação na gestão.

Entre os principais pontos levantados estão:

Crise financeira: a dívida total é estimada em aproximadamente R$ 2,8 bilhões. O documento também aponta patrimônio líquido negativo superior a R$ 1,054 bilhão e insuficiência de capital de giro de R$ 663,4 milhões. Segundo o MP, o cenário compromete a capacidade de o clube manter suas atividades e aumenta a dependência de antecipações de receitas futuras.

a dívida total é estimada em aproximadamente R$ 2,8 bilhões. O documento também aponta patrimônio líquido negativo superior a R$ 1,054 bilhão e insuficiência de capital de giro de R$ 663,4 milhões. Segundo o MP, o cenário compromete a capacidade de o clube manter suas atividades e aumenta a dependência de antecipações de receitas futuras. Falhas de governança: os promotores afirmam que os órgãos internos de fiscalização e controle não funcionam adequadamente e que o estatuto social está desatualizado. Na avaliação do órgão, a estrutura atual dificulta a renovação administrativa e a responsabilização por decisões prejudiciais à instituição.

os promotores afirmam que os órgãos internos de fiscalização e controle não funcionam adequadamente e que o estatuto social está desatualizado. Na avaliação do órgão, a estrutura atual dificulta a renovação administrativa e a responsabilização por decisões prejudiciais à instituição. Suspeitas de irregularidades: a investigação reuniu episódios envolvendo diferentes gestões, incluindo suspeitas relacionadas ao uso de cartões corporativos, contratos e operações financeiras. A ação menciona investigações e denúncias contra ex-dirigentes e integrantes da atual administração, mas as acusações não representam condenações definitivas.

a investigação reuniu episódios envolvendo diferentes gestões, incluindo suspeitas relacionadas ao uso de cartões corporativos, contratos e operações financeiras. A ação menciona investigações e denúncias contra ex-dirigentes e integrantes da atual administração, mas as acusações não representam condenações definitivas. Interesse social: o MP argumenta que o Corinthians tem relevância histórica, cultural e social que ultrapassa a atividade esportiva. Por isso, considera necessária a atuação judicial para preservar o patrimônio associativo e restabelecer mecanismos de controle.

As informações constam da ação civil pública e foram detalhadas pelo ge, que teve acesso à petição, e pela Agência Brasil, que repercutiu os fundamentos apresentados pelo Ministério Público.

O que o MP pede na prática?

A principal solicitação é que a Justiça determine o afastamento de Osmar Stabile e Armando Mendonça das funções executivas, administrativas e de representação do clube. Para substituí-los, os promotores propõem a criação de uma comissão interventora formada por três profissionais independentes, sem vínculos atuais ou recentes com o Corinthians.

A equipe teria integrantes com experiência em três áreas:

Jurídico-administrativa: profissional com conhecimento em governança e reorganização institucional, responsável pela coordenação da comissão

profissional com conhecimento em governança e reorganização institucional, responsável pela coordenação da comissão Financeira ou contábil: especialista em gestão econômico-financeira

especialista em gestão econômico-financeira Compliance: profissional com experiência em controles internos e prevenção de irregularidades

O prazo inicial solicitado é de 90 dias, com possibilidade de prorrogação. Até que a comissão assuma a administração, o MP também pede restrições a operações extraordinárias, como novos empréstimos, antecipação de receitas, venda de bens e assinatura de contratos relevantes.

A ação prevê ainda medidas para reorganizar a instituição, entre elas:

elaboração de um plano emergencial;

diagnóstico da situação administrativa e financeira;

auditoria independente de contratos e operações apontados como potencialmente lesivos;

revisão e atualização do estatuto social em até 180 dias;

criação de uma estrutura permanente de governança, compliance e controle interno;

implantação de um portal de transparência com informações financeiras, contratos, operações de crédito e relatórios de auditoria.

A intervenção pode afetar as eleições do Corinthians?

O pedido do Ministério Público não prevê o cancelamento nem o adiamento das eleições presidenciais do Corinthians, marcadas para sábado, 28 de novembro. Os promotores também não solicitam a intervenção no Conselho Deliberativo ou na rotina esportiva e social do clube.

A proposta é preservar o funcionamento dos órgãos colegiados e os espaços de deliberação dos associados, desde que suas decisões não interfiram nas atribuições da eventual comissão interventora. A ação também prevê a manutenção de diretores e outros funcionários administrativos, que passariam a responder à comissão caso a medida seja aprovada.

O que diz o Corinthians?

Em nota divulgada nesta terça-feira, 24, o Corinthians afirmou ter recebido com preocupação a notícia sobre o pedido e ressaltou que a solicitação do Ministério Público não equivale a uma decisão judicial. Portanto, segundo o clube, o funcionamento da instituição e as atribuições de seus órgãos estatutários permanecem inalterados.

A diretoria também informou que pretende apresentar sua manifestação à Justiça e afirmou ter colaborado com a investigação, fornecendo documentos e esclarecimentos solicitados pelo MP.

O clube questionou ainda o momento do pedido, apresentado poucos dias antes da eleição presidencial, e demonstrou preocupação com possíveis impactos sobre negociações financeiras em andamento, incluindo as tratativas com a Caixa Econômica Federal relacionadas à Neo Química Arena.

Leia a nota oficial do Corinthians na íntegra:

O Sport Club Corinthians Paulista recebe com preocupação a notícia sobre um eventual pedido de intervenção judicial em sua administração, apresentado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, e esclarece que eventual pedido formulado pelo Ministério Público não constitui uma decisão judicial e, por si só, não produz efeitos sobre a administração do Corinthians.

Caso se confirme o ingresso do pedido do MP, o Corinthians fará sua manifestação nos autos para esclarecer todos os fatos para o juízo da causa, com o intuito de demonstrar que a administração vem atuando incansavelmente para equacionar os problemas enfrentados pelo clube.

Enquanto isso, permanecem inalterados o funcionamento da instituição e as atribuições de seus órgãos estatutários.

Ainda, o Corinthians reforça que protocolou recentemente um pedido de tutela cautelar, como parte de um amplo processo de reestruturação de seu endividamento sugerindo inclusive acompanhamento judicial, demonstrando de maneira concreta, o compromisso atual com a transparência, recuperação financeira e a sustentabilidade econômica do Clube.

Além disso, ao longo dos últimos meses, mesmo na ausência de obrigação legal, o Corinthians atendeu integralmente aos pedidos de esclarecimentos e de todos os documentos requeridos pelo Ministério Público, em uma demonstração inequívoca de transparência, boa-fé e colaboração institucional.

Paralelamente, o Clube mantém negociações importantes com seus parceiros, como, por exemplo, o pagamento da Neo Química Arena junto à Caixa Econômica Federal, uma das questões mais relevantes para o equilíbrio financeiro e o futuro da instituição.

Causa ainda mais estranheza que o pedido de intervenção tenha sido apresentado a poucos dias das eleições gerais no Corinthians, marcada para o próximo sábado (28), quando os associados terão a oportunidade de exercer democraticamente o direito de escolher o futuro mandatário do Clube e os novos Conselheiros Trienais, em conformidade com seu Estatuto Social vigente.

Diante desse cenário, o Sport Club Corinthians Paulista questiona a necessidade e a oportunidade de uma medida de tamanha excepcionalidade, cujos desdobramentos podem comprometer as negociações em andamento e iniciativas de recuperação financeira, estabilidade institucional e o regular funcionamento de suas atividades administrativas e esportivas, inclusive em um momento crucial no Campeonato Brasileiro.

O que acontece agora?

A Justiça deverá analisar a ação civil pública e decidir se concede a liminar solicitada pelos promotores. Caso o pedido seja aceito, a comissão interventora poderá assumir temporariamente a administração do Corinthians, nos limites definidos pela decisão judicial.

Até que haja uma determinação do Judiciário, Osmar Stabile e Armando Mendonça permanecem nos cargos. O pedido do MP, portanto, não significa que o clube já esteja sob intervenção.