Como gravar e cortar os melhores momentos dos jogos no celular sem perder qualidade

Gol de cobertura, defesa no reflexo — assistir futebol e outros esportes pelo celular tem suas vantagens e, às vezes, é a única forma de acompanhar o time do coração naquele momento. Porém, muitos lances passam rápido e nem sempre estão disponíveis para replay, o que aumenta a busca por maneiras de registrar os melhores jogadas direto da tela do celular, seja para assistir depois ou para publicar nas redes.

O gravador de tela nativo do iPhone e do Android resolve a captura sem instalar nada, mas várias configurações que os usuários ignoram podem ser o motivo do resultado final não ficar tão agradável, especialmente para quem vai usá-los em edições para as redes sociais.

Veja, a seguir, como gravar e editar os melhores momentos das partidas diretamente do celular, sem perder qualidade.

Como gravar a tela no iPhone para capturar jogos?

O iOS possui um gravador de tela embutido desde o iOS 11. O recurso captura tudo o que aparece na tela, incluindo o áudio da transmissão, e salva o vídeo direto na galeria de fotos. Para usá-lo, é muito fácil:

Abra Ajustes e vá até Central de Controle; Verifique se o ícone Gravação de Tela está na lista de controles incluídos. Se não estiver, toque no botão + ao lado do recurso para adicioná-lo; Antes de gravar, vá em Ajustes > Câmera > Gravar Vídeo e selecione 1080p a 60 fps — essa configuração influencia a resolução das gravações de tela; Abra a transmissão do jogo. Deslize o dedo a partir do canto superior direito da tela para abrir a Central de Controle; Pressione e segure o ícone de gravação. Na tela que aparece, ative o Microfone se quiser incluir comentários em áudio. Toque em Iniciar Gravação; Para encerrar, toque na barra vermelha no topo da tela ou volte à Central de Controle e pressione o ícone de gravação.

O vídeo será salvo na pasta Fotos em formato .mp4. No iPhone, o gravador nativo não permite ajustar bitrate ou taxa de bits — o sistema define esses valores com base na resolução configurada.

Como gravar a tela no Android para capturar jogos?

A partir do Android 11, a maioria dos smartphones com o sistema do Google traz um gravador de tela nativo. O caminho varia conforme a fabricante (Samsung, Xiaomi, Motorola), mas a lógica é parecida entre os modelos:

Deslize a barra de notificações duas vezes para baixo para acessar os atalhos rápidos; Localize o ícone Gravador de Tela. Se não estiver visível, toque no ícone de edição (lápis) e adicione o atalho ao painel; Antes de gravar, toque e segure o ícone do gravador para abrir as configurações. Ajuste a resolução para 1080p (ou a máxima disponível) e a taxa de quadros para 60 fps; Em Fonte de áudio, selecione Sons do sistema ou Áudio interno para capturar o som da transmissão sem ruído ambiente; Inicie a gravação, abra o app de streaming e aguarde o lance; Encerre pelo painel de notificações ou pelo botão flutuante na tela.

Em aparelhos Samsung com One UI, o gravador de tela permite escolher entre resoluções de 480p, 720p e 1080p. Xiaomi e Motorola oferecem opções semelhantes no menu do gravador.

Por que alguns apps de streaming exibem tela preta na gravação?

Apps de streaming como Globoplay e Disney+ usam proteção de direitos autorais por DRM (Digital Rights Management). Quando o gravador de tela é ativado, a imagem do vídeo é bloqueada e substituída por uma tela preta, em que o áudio pode até continuar, mas a gravação desaparece.

O sistema reconhece a tentativa de captura e impede a reprodução do conteúdo protegido, e aí acontece o bloqueio. Alguns serviços bloqueiam a gravação por completo, outros permitem captura parcial, dependendo do tipo de conteúdo.

Uma alternativa para contornar o problema é assistir ao jogo pelo navegador do celular (Chrome, Safari), onde a proteção DRM costuma ser menos restritiva do que nos apps dedicados. O comportamento varia conforme o serviço e o sistema operacional, então vale testar antes do jogo começar.

Quais apps usar para cortar os melhores momentos sem perder qualidade?

Depois de gravar, o próximo passo é editar o vídeo para separar os lances e descartar o tempo morto. Editores gratuitos para celular permitem cortar e exportar sem comprimir o arquivo além do necessário:

CapCut: editor da ByteDance, disponível para iOS, Android e navegador. Na exportação, oferece controle sobre resolução (até 4K) e taxa de quadros e ainda não adiciona marca d'água na versão gratuita;

InShot: focado em edição rápida para redes sociais. A exportação em 1080p a 60 fps está disponível na versão gratuita, com marca d'água removível por anúncio;

VN Video Editor: editor com interface de linha do tempo semelhante a softwares de desktop. Permite ajustar bitrate na exportação e não aplica marca d'água. Suporta exportação em 4K a 60 fps;

Canva: a versão online permite cortes rápidos sem instalar app, mas com menos controle sobre as configurações de exportação.

Como cortar e exportar o vídeo sem perder resolução

O passo mais sensível do processo é a exportação. Reduzir a resolução ou o bitrate na hora de salvar o arquivo comprime a imagem e borra os movimentos rápidos, um detalhe que pode fazer toda a diferença em lances de futebol.

Para cortar os trechos, basta usar a ferramenta "split", ou "dividir", que marca o início e o fim de cada lance, e depois deletar os trechos desnecessários. Após terminar as edições, na tela de exportação, configure a resolução em 1080p ou 4K; taxa de quadros em 60 fps e bitrate em Alta (ou acima de 15 Mbps, se o app permitir ajuste manual). Depois, é só salvar o arquivo na galeria do telefone.

Outras dicas para gravar lances de jogos pelo celular: