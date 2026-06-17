Conheça o Uzbequistão, seleção que vai estrear na Copa do Mundo nesta quarta

O Uzbequistão viverá um dos momentos mais importantes de sua história esportiva nesta quarta-feira, 17. Diante da Colômbia, a seleção asiática fará sua estreia em Copas do Mundo. O duelo será às 23h, no Estádio Azteca, na Cidade do México.

A classificação para o Mundial de 2026 encerrou uma longa trajetória de tentativas frustradas. Os uzbeques chegaram muito perto da vaga em duas oportunidades.

Em 2006, acabaram eliminados pelo Bahrein na repescagem asiática após uma campanha marcada por polêmicas de arbitragem, incluindo uma partida que precisou ser repetida. Já em 2014, o sonho voltou a ser interrompido na fase decisiva, desta vez diante da Jordânia, nos pênaltis.

Diferentemente das campanhas anteriores, a vaga para a Copa de 2026 veio de forma convincente. A seleção acumulou dez vitórias, cinco empates e apenas uma derrota nas Eliminatórias Asiáticas, garantindo a classificação com uma rodada de antecedência após empatar sem gols com os Emirados Árabes Unidos.

A presença no Mundial também tem um significado histórico para o país. Independente desde 1991, após o fim da União Soviética, o Uzbequistão se tornou apenas a terceira ex-república soviética a disputar uma Copa do Mundo, juntando-se a Rússia e Ucrânia.

Investimento no esporte

O crescimento do futebol uzbeque está diretamente ligado aos investimentos realizados pelo país nos últimos anos. Sob o comando do presidente Shavkat Mirziyoyev desde 2016, o governo ampliou os incentivos ao esporte como forma de promover a imagem da nação internacionalmente.

Rico em recursos naturais como petróleo, gás natural, carvão mineral e ouro, o país tem utilizado parte desse desenvolvimento econômico para fortalecer suas estruturas esportivas.

A classificação histórica foi celebrada pelo presidente usbeque. Os jogadores da seleção receberam carros elétricos, além de medalhas, troféus e homenagens oficiais do governo após garantirem a vaga inédita para a Copa do Mundo.

Fabio Cannavaro

Além da empolgação pela estreia, o Uzbequistão contará com uma figura de peso no banco de reservas. Campeão mundial com a Itália em 2006, Fábio Cannavaro assumiu o comando técnico da seleção após a classificação.

O ex-zagueiro substituiu Timur Kapadze, responsável pela campanha nas Eliminatórias, que passou a integrar a comissão técnica como auxiliar.

Talentos

Dentro de campo, o país também começa a colher os frutos dos investimentos realizados. Um dos principais destaques é o zagueiro Abdukodir Khusanov, de apenas 21 anos, que atua no Manchester City. Ele foi contratado pelo clube inglês no início de 2025 por cerca de 40 milhões de libras esterlinas (quase R$ 300 milhões, na cotação da época).

Outro nome importante é o atacante Eldor Shomurodov, capitão da equipe e principal referência ofensiva. O jogador atua no Istanbul Basaksehir, da Turquia, emprestado pela Roma, da Itália.