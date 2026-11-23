A passagem de Leonardo Jardim pelo Flamengo pode terminar antes do previsto. Mesmo após conquistar o Campeonato Brasileiro de 2026, o treinador português tem uma saída em discussão nos bastidores e pode deixar o clube ao fim da temporada. A possibilidade foi revelada pela ESPN, que também apurou que o técnico desperta interesse de equipes do Oriente Médio e até de seleções nacionais.

A eventual saída não necessariamente será motivada por uma demissão. Apesar de ter contrato até dezembro de 2027, Jardim possui uma cláusula que permite o encerramento do vínculo ao término da temporada sem o pagamento de multa, segundo informações divulgadas sobre o acordo. Nesse cenário, uma rescisão em comum acordo seria um caminho possível.

A situação chama atenção porque o treinador acabou de conduzir o Rubro-Negro ao título brasileiro. O empate por 1 a 1 com o Palmeiras, no sábado, 21, garantiu a conquista com duas rodadas de antecedência. Ainda assim, o resultado não encerrou as dúvidas sobre a continuidade do trabalho.

Por que Leonardo Jardim pode sair do Flamengo?

Em entrevista coletiva depois da confirmação do título, Jardim evitou assegurar sua permanência em 2027. O português afirmou que pretende conversar com a diretoria após o encerramento da temporada e explicou que costuma trabalhar com contratos de um ano, com opção de renovação por mais um período, caso exista interesse das duas partes.

“Eu sempre assinei um ano com opção de ficar um segundo ano em todos os clubes”, explicou o treinador. Ele também afirmou que não pretende receber valores de uma rescisão sem trabalhar e que sua permanência depende de um entendimento entre as partes.

A declaração contrasta com o vínculo anunciado pelo Flamengo em março, válido até dezembro de 2027. O clube, por sua vez, manifestou interesse em manter o técnico. Após o título, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, disse esperar que todos permaneçam para a próxima temporada.

Segundo apuração do ge, o contrato permite uma rescisão ao final de 2026 sem multa e o desejo da diretoria é contar com Jardim em 2027. O cenário, portanto, depende de uma conversa entre o treinador e os dirigentes.

Além das questões contratuais, o trabalho enfrentou momentos de desgaste ao longo da temporada. Houve divergências envolvendo a comissão técnica e o departamento médico, cobranças por reforços e conversas internas sobre a relação do treinador com lideranças do elenco, segundo reportagem do ge publicada em outubro.

Enquanto isso, o interesse de clubes do Oriente Médio e de seleções nacionais aparece como mais um elemento no cenário, segundo a ESPN.

Contratado em março para substituir Filipe Luís, Jardim conquistou o Campeonato Carioca e o Brasileirão em sua primeira temporada no comando rubro-negro. A definição sobre seu futuro deve ocorrer depois dos compromissos restantes do Flamengo em 2026.