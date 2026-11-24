A atuação de Neymar na derrota do Santos por 2 a 0 para o Grêmio, na noite de segunda-feira, 23, no Morumbis, repercutiu na imprensa internacional. O jornal espanhol Diario AS publicou uma análise crítica do desempenho do camisa 10, com destaque para a quantidade de vezes em que o atacante perdeu a posse de bola.

Com o título “Neymar: 37 perdas e uma derrota dura”, o periódico avaliou que o brasileiro concentrou boa parte das ações ofensivas do Peixe, mas não conseguiu transformar a participação em efetividade. O veículo destacou que o jogador teve 130 toques na bola e perdeu a posse em 36 oportunidades.

A publicação também apontou que a insistência em receber a bola e conduzir as jogadas pelo centro prejudicou a fluidez do ataque santista diante de um adversário bem organizado defensivamente.

O que disse o Diario AS sobre Neymar?

Na análise assinada pelo jornalista Juan Lopesino, o AS descreveu Neymar como protagonista das ações com a bola, mas considerou que a tentativa de participar de praticamente todas as jogadas acabou prejudicando o funcionamento coletivo do Santos. O jornal destacou que o time concentrou suas investidas pelo meio, justamente onde o Grêmio conseguiu fechar os espaços.

As críticas também foram direcionadas a outros jogadores experientes do elenco santista. Philippe Coutinho, Gabigol, Everton Cebolinha e Arthur Melo foram citados pela publicação como atletas que buscavam receber a bola nos pés, mas pouco se movimentavam para criar alternativas e surpreender a defesa gremista.

Por outro lado, o diário espanhol elogiou a atuação do goleiro Weverton, que respondeu com segurança às oportunidades criadas pelo Santos, principalmente nos primeiros minutos. O AS também mencionou as condições do gramado do Morumbis como um fator que dificultou a aceleração das jogadas.

Como foi Santos x Grêmio?

O Grêmio venceu por 2 a 0 e conquistou três pontos importantes na luta contra o rebaixamento. Francis Amuzu abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo, em contra-ataque, enquanto Martin Braithwaite ampliou aos 31 minutos da etapa final, em cobrança de pênalti.

Com o resultado, o Santos permaneceu com 50 pontos e terminou a 36ª rodada na nona colocação, vendo a disputa por uma vaga na Libertadores de 2027 ficar mais difícil. O Grêmio chegou a 41 pontos e deixou a zona de rebaixamento, assumindo a 15ª posição.