O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não convidará o presidente da Argentina, Javier Milei, para sua cerimônia de posse, marcada para 5 de janeiro e decidiu não enviar o embaixador brasileiro, Julio Bitelli, a Buenos Aires. A informação foi confirmada à EXAME por integrantes do governo Lula, após o jornal argentino Clarín publicar, nesta terça-feira, 24, que o líder argentino teria sido "desconvidado" pelo governo brasileiro.

Nos bastidores, integrantes do governo rebatem o termo usado pela imprensa argentina porque Milei nem foi e nem será convidado. Procurados oficialmente pela reportagem, o Palácio do Planalto e o Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) ainda não se manifestaram, e o texto será atualizado caso haja posicionamento.

Além da ausência de Milei na posse, um integrante do governo diz que Lula decidiu que o embaixador brasileiro em Buenos Aires, Julio Bitelli, não retornará às suas funções no país vizinho. Bitelli voltará à capital argentina apenas para fazer sua mudança, e a embaixada seguirá chefiada por um encarregado de negócios, nível de representação diplomática considerado inferior.

Fuga de Flávio Bolsonaro e ataques à eleição

O desgaste tem se mantido porque o governo Milei, além de ter participado do plano de fuga de Flávio Bolsonaro, tem reiterado declarações que buscam deslegitimar a reeleição de Lula, amplamente reconhecida internacionalmente. O chanceler argentino, Pablo Quirno, afirmou em um programa de TV no sábado que houve "situações dentro do processo eleitoral que colocavam de alguma maneira em dúvida toda a situação" ao justificar por que Buenos Aires não reconheceu a reeleição do petista.

O ministro também minimizou ataques de Milei a Lula — chamando-os de "qualificativos", e não insultos — e acusou o Brasil de ter abandonado repentinamente a representação diplomática da Argentina na Venezuela após a captura de Nicolás Maduro, em janeiro.

Fontes do governo brasileiro ouvidas pelo Clarín rebateram as declarações, acusaram Quirno de mentir sobre a eleição e sobre a atuação em Caracas — afirmando que o Brasil manteve a custódia da residência argentina até a Itália assumir a função — e classificaram a condução diplomática da gestão Milei como "perigosamente infantil".