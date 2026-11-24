Os presidentes Lula e Javier Milei, em fotomontagem (AFP/AFP)
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 20h51.
Lula não convidará Javier Milei para sua posse e decidiu não enviar o embaixador brasileiro à Argentina. O governo brasileiro nega ter "desconvidado" Milei, afirmando que ele nunca foi convidado. A decisão reflete tensões diplomáticas entre os países.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não convidará o presidente da Argentina, Javier Milei, para sua cerimônia de posse, marcada para 5 de janeiro e decidiu não enviar o embaixador brasileiro, Julio Bitelli, a Buenos Aires. A informação foi confirmada à EXAME por integrantes do governo Lula, após o jornal argentino Clarín publicar, nesta terça-feira, 24, que o líder argentino teria sido "desconvidado" pelo governo brasileiro.
Nos bastidores, integrantes do governo rebatem o termo usado pela imprensa argentina porque Milei nem foi e nem será convidado. Procurados oficialmente pela reportagem, o Palácio do Planalto e o Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) ainda não se manifestaram, e o texto será atualizado caso haja posicionamento.
Além da ausência de Milei na posse, um integrante do governo diz que Lula decidiu que o embaixador brasileiro em Buenos Aires, Julio Bitelli, não retornará às suas funções no país vizinho. Bitelli voltará à capital argentina apenas para fazer sua mudança, e a embaixada seguirá chefiada por um encarregado de negócios, nível de representação diplomática considerado inferior.
O desgaste tem se mantido porque o governo Milei, além de ter participado do plano de fuga de Flávio Bolsonaro, tem reiterado declarações que buscam deslegitimar a reeleição de Lula, amplamente reconhecida internacionalmente. O chanceler argentino, Pablo Quirno, afirmou em um programa de TV no sábado que houve "situações dentro do processo eleitoral que colocavam de alguma maneira em dúvida toda a situação" ao justificar por que Buenos Aires não reconheceu a reeleição do petista.
O ministro também minimizou ataques de Milei a Lula — chamando-os de "qualificativos", e não insultos — e acusou o Brasil de ter abandonado repentinamente a representação diplomática da Argentina na Venezuela após a captura de Nicolás Maduro, em janeiro.
Fontes do governo brasileiro ouvidas pelo Clarín rebateram as declarações, acusaram Quirno de mentir sobre a eleição e sobre a atuação em Caracas — afirmando que o Brasil manteve a custódia da residência argentina até a Itália assumir a função — e classificaram a condução diplomática da gestão Milei como "perigosamente infantil".
Glossário
O que é Javier Milei?
Presidente da Argentina conhecido por políticas econômicas radicais e declarações polêmicas.
O que é Itamaraty?
Ministério das Relações Exteriores do Brasil, responsável pela política diplomática do país.
O que é Caracas?
Capital da Venezuela, onde há tensões diplomáticas envolvendo a representação argentina e brasileira.