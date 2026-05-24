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Por que Curaçao tem seleção própria se é parte do Reino dos Países Baixos?

Entenda quais são os territórios que compõem o Reino dos Países Baixos e como funciona a soberania de cada um

Curaçao: país tirou de Cabo Verde o posto de menor país a disputar a competição (Ricardo Makyn / AFP/Getty Images)

Curaçao: país tirou de Cabo Verde o posto de menor país a disputar a competição (Ricardo Makyn / AFP/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 24 de maio de 2026 às 06h01.

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Falta menos de um mês para a Copa do Mundo de 2026, e uma das estreantes do torneio levanta uma dúvida fora de campo: por que Curaçao tem seleção própria se faz parte do Reino dos Países Baixos? A ilha caribenha tem cerca de 160 mil habitantes e 444 quilômetros quadrados. Por esses dados, Curaçao é tratada como o menor país a chegar à fase final de uma Copa.

A explicação está no status político da ilha. Curaçao não é uma província dos Países Baixos, mas um país constituinte dentro do Reino dos Países Baixos.

O Reino dos Países Baixos é formado por quatro países: Países Baixos, Curaçao, Aruba e São Martinho. Esses países compartilham monarquia e política externa em vários aspectos. Ao mesmo tempo, cada um tem autonomia interna. Curaçao fica no Caribe e tem governo próprio.

No futebol, a Fifa permite que territórios autônomos tenham seleções próprias, mesmo sem reconhecimento como Estados soberanos pela Organização das Nações Unidas (ONU). Por isso, Curaçao pode disputar eliminatórias e torneios internacionais separadamente da seleção dos Países Baixos.

A mesma regra esportiva permite seleções próprias de territórios como Aruba, Bermudas, Ilhas Faroé e Porto Rico.

Em competições como os Jogos Olímpicos, a regra é diferente. Curaçao não compete separadamente porque o Comitê Olímpico Internacional costuma exigir reconhecimento como Estado soberano para novos comitês olímpicos nacionais.

O que são os Países Baixos?

O nome Países Baixos se refere ao país europeu conhecido como Holanda, cuja capital é Amsterdã e Haia é a sede do governo. Holanda, tecnicamente, é uma região histórica dentro do país. O termo, porém, passou a ser usado de forma popular como sinônimo de Países Baixos.

Além da Holanda, Bonaire, Saba e Santo Eustáquio também fazem parte do grupo e são conhecidos como Países Baixos Caribenhos. Todos esses constituem o Reino dos Países Baixos junto com Curaçao, Aruba e São Martinho.

Curaçao

Curaçao: pequena ilha no Caribe pode disputar a Copa mas não as Olimpíadas (Westend61/Getty Images)

Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo de 2026 será disputada de 11 de junho a 19 de julho. O torneio terá 39 dias de jogos e será organizado por Estados Unidos, México e Canadá.

Ao todo, serão 16 cidades-sede. Os Estados Unidos concentram a maior parte dos estádios, com jogos em cidades como Los Angeles, Nova York, Miami, Atlanta e Seattle. O México terá partidas na Cidade do México, em Guadalajara e em Monterrey. No Canadá, os jogos serão realizados em Toronto e Vancouver.

A edição de 2026 será a primeira com 48 seleções. O formato terá 12 grupos com quatro equipes cada, com 104 partidas no total.

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