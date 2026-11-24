Rio de Janeiro (RJ)* - Em um domingo de manhã, num parque de São Francisco, uma menina de oito anos sai para correr com o pai de manhã e se esconde atrás dos arbustos. É uma brincadeira. Do esconderijo, no entanto, ela presencia algo que nenhuma criança deveria ver: um estupro. É essa cena que começa Josephine: Fragmentos de um Crime, novo filme da estadunidense-brasileira Beth de Araújo, já em cartaz nos cinemas.

Com Channing Tatum e Gemma Chan no elenco, o filme foi o grande vencedor do último Festival de Sundance, onde levou os prêmios do júri e do público. Feito histórico, que não acontecia desde No Ritmo do Coração, vencedor do Oscar de Melhor Filme no ano seguinte.

A trama acompanha a pequena Josephine (Mason Reeves) nos meses seguintes ao crime. Única testemunha do evento, ela é chamada ao tribunal para contar o que viu. Enquanto busca encontrar maneiras de se sentir segura, os adultos à sua volta não sabem como ampará-la. A mãe sugere uma abordagem, o pai foca em autodefesa. No meio tempo de chegarem a um acordo, abre-se um espaço para que o trauma ganhe espaço.

A cena de abertura, porém, não saiu só da imaginação da diretora. É, em parte, uma experiência que ela mesma viveu quando criança, levada para a ficção em outras proporções. “Eu tinha 28 anos quando meu pai e eu conversamos pela primeira vez sobre aquela manhã”, contou a diretora e roteirista à Casual EXAME durante o Festival do Rio, onde o longa teve sua primeira exibição na América Latina. “A conversa e a ideia do filme me fizeram pensar em como um pai explica para a filha o que é um estupro. É quase impossível.”

Um fantasma à altura da janela

Beth de Araújo, diretora de 'Josephine'

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2026 registrou 19.398 casos de estupro e 64.990 de estupro de vulnerável no Brasil em 2025. Somados, são 84.388 registros, cerca de 230 por dia. Seis em cada dez vítimas tinham até 13 anos, e 27,1% delas eram crianças com menos de 10. Por trás de cada número há uma pessoa que sofreu a violência e, muitas vezes, outra que a testemunhou e nunca conseguiu esquecer.

Josephine é sobre uma dessas testemunhas. Mostra, aos olhos de uma criança, o impacto que presenciar violência causa ao psicológico de alguém. É sobre os medos que se criam a partir desse evento, mas também e principalmente sobre a construção de personalidade e de caráter formados após vivê-lo.

“Todos nós levamos uma bagagem para cada sala e cada conversa, e ninguém mais enxerga o que é”, diz a cineasta. “O que eu amo no cinema é poder criar uma linguagem visual que dê corpo a isso. Eu queria que a plateia sentisse o medo junto com ela, a raiva e, em parte, esse sentimento inomeável que é conviver com um fantasma que é real demais para ser mentira, e mentira demais para ser real”

O fantasma ao qual ela se refere é de carne e osso, interpretado por Philip Ettinger. O ator dá vida, na prática, a dois personagens: o homem que Josephine vê cometer o crime (e vai a julgamento) e a figura que ela mesma constrói na cabeça.

"Passei a vida pensando nesse homem. Eu o via de outro jeito toda vez que sabia algo novo, como quando ele se declarou inocente de algo de que era tão claramente culpado", explicou a cineasta. "Quis retratar como os traumas vão se tornando mais e mais reais à medida que somos expostos a eles. Cada vez que Josephine escuta alguma coisa sobre o agressor, acrescenta um pedaço à personalidade dele. De repente, aquilo tem rosto, voz, sentimentos e toda uma personalidade.”

Na tela, o recurso funciona como um termômetro do medo de Josephine. O fantasma aparece justamente onde ela deveria se sentir protegida: no quarto, junto à janela, pela casa. E muda de aparência conforme o caso avança. Antes do julgamento, tem um rosto e um cabelo; depois, outros. A tensão quase nunca se desfaz.

A confiança (e a falta dela) na figura masculina

Enquanto o agressor ganha contornos cada vez mais nítidos, os outros homens retratados no filme ficam mais difíceis de decifrar. Além dele, há o pai, Damien (Channing Tatum), e o bebê que a mãe espera, um menino. Para Josephine, a fronteira entre quem protege e quem ameaça começa a se apagar.

“Quis empurrar a hipervigilância dela até a paranoia”, explica a diretora. “A hipervigilância é um medo irracional, mas o medo da violência masculina é bastante racional. É difícil separar uma coisa da outra. Colocar essa ideia na cabeça de uma criança foi a maneira que eu encontrei de refletir o quão problemático isso pode ser.”

É uma reflexão um tanto quanto atual. Em uma sociedade acometida pela violência de gênero, a confiança na figura masculina tem diminuído entre as mulheres. Daí a importância da figura do pai (Channing Tatum) no filme. Porto-seguro de Josephine, o personagem de Tatum é o que mais divide o público. Intenso, ele erra, insiste sem tato numa situação que pede tempo e ensina a filha a se defender de um jeito pouco adequado para uma criança de oito anos.

Mesmo assim, o roteiro não convida o espectador a simplesmente condená-lo. Beth deixa que as contradições dos adultos falem por si, sem tirar conclusões pela plateia.

“Estou curiosa para saber se o público vai se identificar com o personagem do Channing, porque ele é, em parte, baseado no meu pai brasileiro, um homem que tem muita paixão e muita convicção”, disse a cineasta à Casual EXAME. "É o contrapeso que muitas mulheres vítimas de violência aprendem: nem todo homem é ruim, mas saber identificá-los anda cada vez mais difícil."

A ascensão de uma atriz mirim

Mason Reeves como Josephine

O filme depende inteiro da protagonista, e Mason Reeves dá conta. A diretora a encontrou numa feira de produtores em São Francisco, dois meses antes das filmagens, enquanto a menina corria para buscar tâmaras para a mãe. “Abordei os pais dela, entreguei um panfleto e pedi que ela fizesse um teste. A audição foi incrível, e a cada etapa ela me impressionava mais. Quando a vi como Josephine, não restaram dúvidas: era ela.”

Antes de fechar a escalação, a diretora conversou com os responsáveis de Reeves para entender o que cada menina sabia sobre o tema. “Perguntei se ela sabia o que é estupro. Os pais disseram que o assunto já tinha aparecido em casa, que ela tinha perguntado, e que eles explicaram que é uma forma de machucar alguém com sexo”, conta. “Eu não precisei discutir o tema com ela. Bastou dizer: este é o homem que machucou a mulher, e esta é a mulher.”

Assuntos mais íntimos, contou a cineasta, foram resolvidos entre pais e filhos. A produção também deixou uma psicóloga infantil à disposição da família.

Mason, porém, nunca leu o roteiro. A mãe ditava as falas, e ela decorava ouvindo. Também nunca viu o filme completo, só trechos específicos nos quais aparece sozinha. "Quando fizer 18 anos, vai decidir se quer assistir”, complementou Beth.

Para chegar à atuação necessária, Beth usou memória sensorial. “Pedi que ela escrevesse muitas lembranças: momentos em que sentiu orgulho, vergonha, em que chorou ou ficou com raiva. A gente conversava a fundo sobre cada uma, eu tentava entender o que tinha acontecido e como ela estava emocionalmente, e depois atribuía essas memórias a cenas diferentes”, explica. “Assim, ela sabia onde regular as emoções.”

Fora de cena, a regra nos 35 dias de filmagem era manter o clima leve. “O Channing teve muito a ver com isso. Ele tem uma filha e, no fundo, é uma criança grande, então era tudo muito brincalhão”, conta. “O tema era tão pesado que tentar manter a leveza para a Mason ajudou a gente a manter a leveza também.”

*A repórter viajou a convite do Festival do Rio