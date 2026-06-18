Tchéquia x África do Sul: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Tchéquia e África do Sul, apontando cenário equilibrado no jogo desta quarta-feira, 18 de junho, pelo Grupo A.

Em termos gerais, a Tchéquia aparece com 44,6% de chance de vitória contra 30,4% da África do Sul, enquanto o empate tem 25,0% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a estreia

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é empate por 1 a 1, com 11,8% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória tcheca por 1 a 0 com 10,2%, vitória da África do Sul por 0 a 1 com 8,2%, empate por 0 a 0 com 6,8% e vitória tcheca por 2 a 1 com 8,9%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.