Esporte

Alemanha e Equador: quem está no grupo E da Copa do Mundo 2026?

Regra de evitar confrontos entre seleções da mesma confederação foi seguida, exceto para a Europa, com 16 times; veja o grupo completo

Copa do Mundo 2026: torneio será dividido entre México, Estados Unidos e Canadá (Fifa/Divulgação)

Copa do Mundo 2026: torneio será dividido entre México, Estados Unidos e Canadá (Fifa/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 16h02.

O sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 aconteceu nesta sexta-feira, 5, no Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos. Pela primeira vez, 48 seleções foram divididas em 12 grupos de quatro times.

O sorteio foi baseado no ranking da Fifa, com seleções divididas em quatro potes. México, Canadá e Estados Unidos, como países-sede, já estavam nos grupos A, B e D, respectivamente.

A regra de evitar confrontos entre seleções da mesma confederação foi seguida, exceto para a Europa, com 16 times. Espanha, Argentina, França e Inglaterra foram sorteadas em trajetórias opostas, evitando encontros antes da final.

Copa do Mundo 2026: tudo que você precisa saber

Quais países estão no grupo E?

  • Alemanha
  • Equador
  • Costa do Marfim
  • Curaçao
Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoAlemanha

Mais de Esporte

Sorteio da Copa do Mundo: veja em qual grupo a França está

Copa do Mundo: Brasil já caiu no Grupo C antes e ficou com o título

Sorteio da Copa do Mundo: veja em qual grupo a Inglaterra está

Sorteio da Copa do Mundo: veja em qual grupo a Espanha está

Mais na Exame

Inteligência Artificial

GPT-5.2 deve ser lançado na semana que vem; e o Gemini 3 é o principal motivo

Future of Money

Solana é a escolhida da bilionária brasileira mais jovem do mundo

Tecnologia

As modalidades fitness que mais cresceram em 2025, segundo a Garmin

Esporte

Sorteio da Copa do Mundo: veja em qual grupo a França está