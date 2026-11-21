O título brasileiro conquistado neste sábado, 21, coroa o clube que mais gera dinheiro no futebol do país. O Flamengo faturou R$ 2,089 bilhões em 2025, alta de 57% sobre o ano anterior, segundo levantamento da consultoria Sports Value. Nenhum outro clube brasileiro chegou perto da marca de R$ 2 bilhões.

O Palmeiras, rival derrotado na disputa pela taça, aparece em segundo lugar no ranking, com R$ 1,696 bilhão. A diferença entre os dois é de quase R$ 400 milhões.

O estudo analisou as demonstrações financeiras dos 20 clubes com maior receita do Brasil. Juntos, eles faturaram R$ 15 bilhões em 2025, um recorde e uma alta de 36% em relação aos R$ 11 bilhões de 2024.

Cinco clubes passaram de R$ 1 bilhão em receitas no ano:

Flamengo: R$ 2,089 bilhões

Palmeiras: R$ 1,696 bilhão

Botafogo: R$ 1,388 bilhão

São Paulo: R$ 1,085 bilhão

Fluminense: R$ 1,022 bilhão

Parte do salto veio de fora do país. Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo receberam cerca de R$ 870 milhões em premiações do Mundial de Clubes da Fifa, disputado nos Estados Unidos em 2025.

A liderança se mantém quando a venda de jogadores sai da conta. No levantamento anual da consultoria EY, o Flamengo teve R$ 1,571 bilhão em receitas sem transferências de atletas. É o maior valor da Série A, à frente do Palmeiras, com R$ 1,113 bilhão. Os dois são os únicos acima de R$ 1 bilhão nesse recorte.

Na comparação global, o Rubro-Negro ficou na fronteira da elite. Com receita de 202,7 milhões de euros na temporada 2024/25, o clube chegou a aparecer na primeira versão da Football Money League 2026, ranking da Deloitte com os 30 clubes que mais faturam no mundo.

Após receber dados adicionais, a consultoria atualizou a lista e incluiu os turcos Galatasaray e Fenerbahçe. Com isso, o Flamengo ficou fora do top 30, assim como o Olympique de Marselha. As duas últimas posições passaram a ser de Wolverhampton, com 206,3 milhões de euros, e Brentford, com 206 milhões de euros.

O ranking considera direitos de transmissão, bilheteria e receitas comerciais, sem incluir a venda de jogadores.

Quanto vale o clube e o elenco

Além do faturamento, o Flamengo lidera o ranking de clubes mais valiosos do Brasil. A Sports Value estima o valor do clube em R$ 5,1 bilhões, com base em ativos como caixa e estádios, valor da marca, jogadores e premiações garantidas. O Palmeiras vem em seguida, com R$ 4,4 bilhões.

No gramado, a disputa é mais apertada. O elenco rubro-negro está avaliado em 217,95 milhões de euros pela plataforma Transfermarkt, o segundo mais caro do país. O primeiro é justamente o do Palmeiras, com 240,48 milhões de euros.

O valor do elenco foi puxado pelas contratações recentes. O Flamengo ultrapassou R$ 1 bilhão em gastos com reforços nas duas primeiras temporadas da gestão do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, segundo levantamento do ge. Só em 2026, os investimentos em novos jogadores chegaram a R$ 667,7 milhões, recorde na história do clube.

A maior aposta foi Lucas Paquetá, comprado do West Ham por cerca de 42 milhões de euros, a contratação mais cara da história do futebol brasileiro.

Contas no azul, mas 2027 exige ajuste

O Flamengo fechou 2025 com superávit de R$ 336 milhões, o maior entre os clubes brasileiros, segundo o ge. O clube também tem o endividamento mais baixo em relação ao faturamento: a dívida líquida equivale a 0,42 vez a receita total, o melhor índice da Série A no levantamento da EY.

O cenário para o próximo ano, porém, é mais apertado. A Betano suspendeu nesta terça-feira, 17, o patrocínio máster do clube. O contrato previa R$ 268,5 milhões por temporada até 2028 e era o maior do futebol brasileiro. A casa de apostas atribuiu a decisão à incerteza criada pela Medida Provisória 1.394/2026, que proibiu as apostas de quota fixa no país.

O orçamento de 2027 enviado ao Conselho de Administração prevê receita total de R$ 1,535 bilhão e déficit de R$ 90 milhões. O clube calcula um impacto de R$ 350 milhões com as mudanças no mercado de apostas e não incluiu no planejamento nenhum valor vindo do setor.

A estrutura de custos segue elevada. O Flamengo tem a maior folha salarial da Série A, com custo mensal estimado em R$ 37,5 milhões, e ainda deve cerca de R$ 634 milhões em parcelas de contratações e renovações, segundo o ge.

Para equilibrar as contas, a diretoria anunciou um plano de contenção de despesas em todas as áreas e pretende renegociar prazos com parceiros e fornecedores. O projeto do estádio próprio no terreno do Gasômetro, no Centro do Rio, não deve avançar no curto prazo.