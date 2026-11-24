O título da Copa Africana de Nações de 2025 vai entrar para a história como um dos mais controversos da história recente do futebol. Mudou de mãos duas vezes em pouco mais de dez meses. Nesta terça-feira, 24, a Corte Arbitral do Esporte (CAS) confirmou Senegal como campeão do torneio, anulando a decisão da Confederação Africana de Futebol (CAF) que havia retirado o troféu da seleção e declarado o Marrocos vencedor por W.O.

Segundo o The Athletic, a decisão foi unânime entre os três integrantes do painel de arbitragem, reunido em Lausanne, na Suíça. Com isso, o tribunal restabeleceu o resultado de 1 a 0 conquistado pelos senegaleses na prorrogação da final, disputada em 18 de janeiro, em Rabat. O título representa o segundo da história de Senegal na competição, depois da conquista de 2021.

O caso teve origem em uma das finais mais controversas do futebol africano. Após um pênalti marcado para o Marrocos nos acréscimos do segundo tempo, jogadores de Senegal deixaram temporariamente o gramado em protesto. A partida ficou paralisada por cerca de 14 minutos, mas foi retomada por decisão do árbitro Jean-Jacques Ndala.

Por que o título da Copa Africana foi retirado de Senegal?

A confusão começou nos minutos finais da decisão. Com o placar zerado, o árbitro assinalou uma falta de El Hadji Malick Diouf em Brahim Díaz após revisão do VAR e marcou pênalti para o Marrocos. Pouco antes, um gol de Senegal havia sido anulado por uma infração na jogada.

Insatisfeito com a arbitragem, o técnico senegalês Pape Thiaw orientou seus jogadores a deixarem o campo. A paralisação durou aproximadamente 14 minutos e só terminou depois de Sadio Mané convencer os companheiros a retornarem. Na cobrança, Brahim Díaz tentou uma cavadinha, mas o goleiro Édouard Mendy defendeu.

A partida foi retomada e Senegal conseguiu a vitória na prorrogação, com gol de Pape Gueye. O resultado de 1 a 0 parecia encerrar a disputa, mas a Federação Real Marroquina de Futebol apresentou um recurso à CAF, alegando que a saída dos adversários do gramado violava o regulamento da competição.

De acordo com o The Athletic, em 17 de março, o Comitê de Apelações da CAF aceitou o argumento marroquino e declarou Senegal derrotado por W.O., atribuindo ao Marrocos uma vitória por 3 a 0. A decisão retirou o título dos senegaleses e reconheceu os marroquinos como campeões.

Por que o CAS devolveu o título a Senegal?

A Federação Senegalesa de Futebol recorreu ao CAS em 25 de março. A audiência presencial ocorreu em 8 de outubro, a portas fechadas, na sede do tribunal, em Lausanne. O painel analisou se a saída temporária dos jogadores deveria ser suficiente para determinar a derrota por W.O.

O ponto decisivo foi a autoridade do árbitro para decidir se a partida deveria ser retomada ou encerrada definitivamente. O CAS entendeu que essa avaliação estava sob responsabilidade exclusiva do juiz da partida e era protegida pela chamada doutrina do field of play — princípio jurídico que restringe a revisão de decisões tomadas pelos árbitros durante o jogo.

Segundo o comunicado oficial do tribunal, Jean-Jacques Ndala decidiu reiniciar a partida depois que as duas equipes retornaram ao campo e demonstraram disposição para continuar. Ao apitar o reinício, o árbitro considerou que havia condições para a continuidade do confronto.

O CAS também analisou os artigos 82 e 84 do regulamento da Copa Africana, citados pela federação marroquina. O tribunal concluiu que essas regras, relacionadas à derrota por abandono, só poderiam ser aplicadas se o árbitro tivesse encerrado definitivamente a partida. Como isso não aconteceu, os dispositivos não justificavam a alteração do resultado.

A corte ainda considerou que não havia evidências de que a decisão do árbitro tivesse sido arbitrária ou influenciada por fatores externos ao jogo. Por isso, anulou a decisão do Comitê de Apelações da CAF e restabeleceu a determinação anterior do Comitê Disciplinar, confirmando a vitória de Senegal por 1 a 0.

As punições disciplinares aplicadas à Federação Senegalesa, ao técnico Pape Thiaw e aos jogadores envolvidos na confusão, entretanto, não foram anuladas. O CAS destacou que essas sanções foram impostas em processos separados da disputa sobre o resultado da final.

Marrocos pode recorrer da decisão?

A Federação Marroquina informou que pretende utilizar os meios jurídicos disponíveis para contestar a decisão. Em comunicado, a entidade também alegou que o presidente da federação senegalesa, Abdoulaye Fall, teria mantido contato com um dos árbitros do painel do CAS, Ulrich Haas, nos dias anteriores ao julgamento.

A informação foi divulgada pela Reuters, que ressaltou não ter conseguido verificar de forma independente se a conversa ocorreu ou o que teria sido discutido. Após a decisão, o próprio CAS informou à agência que Haas negou qualquer contato direto com as partes envolvidas no processo.

O caminho para uma contestação passa pelo Tribunal Federal Supremo da Suíça, única instância que pode analisar um recurso contra uma decisão do CAS. Essa possibilidade, porém, é restrita a questões processuais específicas e não permite simplesmente reabrir a discussão sobre o mérito esportivo da partida.