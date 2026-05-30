Copa do Mundo 2026: confira o calendário de amistosos das seleções

A menos de duas semanas para a Copa do Mundo de 2026, as 48 seleções classificadas intensificam a preparação com uma série de amistosos internacionais.
Segundo a Fifa, todas as seleções classificadas disputarão ao menos um amistoso preparatório antes do torneio. Os jogos servem para que técnicos façam ajustes táticos, testem formações e definam os elencos que disputarão o torneio.
O calendário de partidas começou em maio e segue até os dias que antecedem o início da competição. Entre os destaques estão os amistosos de Brasil, Argentina, França, Inglaterra, Portugal e dos países anfitriões Estados Unidos, México e Canadá.
Quando são os amistosos da Seleção Brasileira?
A seleção brasileira tem dois amistosos confirmados antes da Copa do Mundo:
- 31 de maio: Brasil x Panamá — Maracanã, Rio de Janeiro (Brasil)
- 6 de junho: Brasil x Egito — Huntington Bank Field, Cleveland (EUA)
Os confrontos fazem parte da reta final de preparação da equipe para o Mundial.
Amistosos antes da Copa
30 de maio
- Equador x Arábia Saudita
- México x Austrália
- Escócia x Curaçao
- República da Coreia x Trindade e Tobago
31 de maio
- Brasil x Panamá
- Cabo Verde x Sérvia
- Alemanha x Finlândia
- Japão x Islândia
- Suíça x Jordânia
- Estados Unidos x Senegal
- Tchéquia x Kosovo
1º de junho
- Áustria x Tunísia
- Canadá x Uzbequistão
- Colômbia x Costa Rica
- Noruega x Suécia
- Turquia x Macedônia do Norte
2 de junho
- Croácia x Bélgica
- País de Gales x Gana
- Haiti x Nova Zelândia
- Marrocos x Madagascar
3 de junho
- RD do Congo x Dinamarca
- Holanda x Argélia
- Panamá x República Dominicana
- República da Coreia x El Salvador
4 de junho
- França x Costa do Marfim
- Guatemala x Tchéquia
- Espanha x Iraque
- Suécia x Grécia
- México x Sérvia
5 de junho
- Canadá x República da Irlanda
- Haiti x Peru
- Paraguai x Nicarágua
6 de junho
- Argentina x Honduras
- Austrália x Suíça
- Bélgica x Tunísia
- Brasil x Egito
- Curaçao x Aruba
- El Salvador x Catar
- Inglaterra x Nova Zelândia
- Portugal x Chile
- Escócia x Bolívia
- Estados Unidos x Alemanha
- Venezuela x Turquia
- Panamá x Bósnia e Herzegovina
7 de junho
- Colômbia x Jordânia
- Croácia x Eslovênia
- Equador x Guatemala
- Marrocos x Noruega
8 de junho
- França x Irlanda do Norte
- Peru x Espanha
- Holanda x Uzbequistão
9 de junho
- Argentina x Islândia
- Arábia Saudita x Senegal
- RD do Congo x Chile
10 de junho
- Inglaterra x Costa Rica
- Guatemala x Áustria
- Portugal x Nigéria
A programação dos amistosos foi compilada com base nas informações publicadas pela Fifa.