Esporte

Copa do Mundo 2026: confira o calendário de amistosos das seleções

Brasil, Argentina, França, Inglaterra e outras seleções entram em campo entre maio e junho em amistosos que servem como preparação para a Copa do Mundo de 2026

Lionel Messi, da Argentina: seleção enfrenta Honduras e Islândia em amistosos de preparação para a Copa do Mundo de 2026 (Dan Mullan/Getty Images)

Lionel Messi, da Argentina: seleção enfrenta Honduras e Islândia em amistosos de preparação para a Copa do Mundo de 2026 (Dan Mullan/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 30 de maio de 2026 às 09h40.

A menos de duas semanas para a Copa do Mundo de 2026, as 48 seleções classificadas intensificam a preparação com uma série de amistosos internacionais.

Segundo a Fifa, todas as seleções classificadas disputarão ao menos um amistoso preparatório antes do torneio. Os jogos servem para que técnicos façam ajustes táticos, testem formações e definam os elencos que disputarão o torneio.

O calendário de partidas começou em maio e segue até os dias que antecedem o início da competição. Entre os destaques estão os amistosos de Brasil, Argentina, França, Inglaterra, Portugal e dos países anfitriões Estados Unidos, México e Canadá.

Quando são os amistosos da Seleção Brasileira?

A seleção brasileira tem dois amistosos confirmados antes da Copa do Mundo:

Os confrontos fazem parte da reta final de preparação da equipe para o Mundial.

Amistosos antes da Copa

30 de maio

  • Equador x Arábia Saudita
  • México x Austrália
  • Escócia x Curaçao
  • República da Coreia x Trindade e Tobago

31 de maio

  • Brasil x Panamá
  • Cabo Verde x Sérvia
  • Alemanha x Finlândia
  • Japão x Islândia
  • Suíça x Jordânia
  • Estados Unidos x Senegal
  • Tchéquia x Kosovo

1º de junho

2 de junho

3 de junho

  • RD do Congo x Dinamarca
  • Holanda x Argélia
  • Panamá x República Dominicana
  • República da Coreia x El Salvador

4 de junho

5 de junho

  • Canadá x República da Irlanda
  • Haiti x Peru
  • Paraguai x Nicarágua

6 de junho

  • Argentina x Honduras
  • Austrália x Suíça
  • Bélgica x Tunísia
  • Brasil x Egito
  • Curaçao x Aruba
  • El Salvador x Catar
  • Inglaterra x Nova Zelândia
  • Portugal x Chile
  • Escócia x Bolívia
  • Estados Unidos x Alemanha
  • Venezuela x Turquia
  • Panamá x Bósnia e Herzegovina

7 de junho

  • Colômbia x Jordânia
  • Croácia x Eslovênia
  • Equador x Guatemala
  • Marrocos x Noruega

8 de junho

  • França x Irlanda do Norte
  • Peru x Espanha
  • Holanda x Uzbequistão

9 de junho

  • Argentina x Islândia
  • Arábia Saudita x Senegal
  • RD do Congo x Chile

10 de junho

  • Inglaterra x Costa Rica
  • Guatemala x Áustria
  • Portugal x Nigéria

A programação dos amistosos foi compilada com base nas informações publicadas pela Fifa.

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