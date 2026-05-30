Copa do Mundo 2026: confira o calendário de amistosos das seleções

A menos de duas semanas para a Copa do Mundo de 2026, as 48 seleções classificadas intensificam a preparação com uma série de amistosos internacionais.

Segundo a Fifa, todas as seleções classificadas disputarão ao menos um amistoso preparatório antes do torneio. Os jogos servem para que técnicos façam ajustes táticos, testem formações e definam os elencos que disputarão o torneio.

O calendário de partidas começou em maio e segue até os dias que antecedem o início da competição. Entre os destaques estão os amistosos de Brasil, Argentina, França, Inglaterra, Portugal e dos países anfitriões Estados Unidos, México e Canadá.

Quando são os amistosos da Seleção Brasileira?

A seleção brasileira tem dois amistosos confirmados antes da Copa do Mundo:

31 de maio: Brasil x Panamá — Maracanã, Rio de Janeiro (Brasil)

6 de junho: Brasil x Egito — Huntington Bank Field, Cleveland (EUA)

Os confrontos fazem parte da reta final de preparação da equipe para o Mundial.

Amistosos antes da Copa

30 de maio

Equador x Arábia Saudita

México x Austrália

Escócia x Curaçao

República da Coreia x Trindade e Tobago

31 de maio

Brasil x Panamá

Cabo Verde x Sérvia

Alemanha x Finlândia

Japão x Islândia

Suíça x Jordânia

Estados Unidos x Senegal

Tchéquia x Kosovo

1º de junho

Áustria x Tunísia

Canadá x Uzbequistão

Colômbia x Costa Rica

Noruega x Suécia

Turquia x Macedônia do Norte

2 de junho

Croácia x Bélgica

País de Gales x Gana

Haiti x Nova Zelândia

Marrocos x Madagascar

3 de junho

RD do Congo x Dinamarca

Holanda x Argélia

Panamá x República Dominicana

República da Coreia x El Salvador

4 de junho

França x Costa do Marfim

Guatemala x Tchéquia

Espanha x Iraque

Suécia x Grécia

México x Sérvia

5 de junho

Canadá x República da Irlanda

Haiti x Peru

Paraguai x Nicarágua

6 de junho

Argentina x Honduras

Austrália x Suíça

Bélgica x Tunísia

Brasil x Egito

Curaçao x Aruba

El Salvador x Catar

Inglaterra x Nova Zelândia

Portugal x Chile

Escócia x Bolívia

Estados Unidos x Alemanha

Venezuela x Turquia

Panamá x Bósnia e Herzegovina

7 de junho

Colômbia x Jordânia

Croácia x Eslovênia

Equador x Guatemala

Marrocos x Noruega

8 de junho

França x Irlanda do Norte

Peru x Espanha

Holanda x Uzbequistão

9 de junho

Argentina x Islândia

Arábia Saudita x Senegal

RD do Congo x Chile

10 de junho

Inglaterra x Costa Rica

Guatemala x Áustria

Portugal x Nigéria

A programação dos amistosos foi compilada com base nas informações publicadas pela Fifa.