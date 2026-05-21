Convocação da Alemanha para a Copa 2026: veja horário e onde assistir

A Seleção da Alemanha divulgará nesta quinta-feira, 21, a lista de jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026.

O técnico Julian Nagelsmann anunciará os jogadores escolhidos a partir das 8h (horário de Brasília), diretamente do ginásio de futsal do complexo da Federação Alemã de Futebol.

A convocação será transmitida ao vivo pelo canal oficial da Federação no YouTube.

A Alemanha está no Grupo E da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Equador, Costa do Marfim e Curaçao. A seleção estreia no dia 14 de junho, contra Curaçao, em Houston, no Texas.

Onde assistir à convocação da Alemanha?

A divulgação da lista será transmitida ao vivo pelo canal oficial da DFB no YouTube, a partir das 8h (horário de Brasília).

Como será a preparação da Alemanha para a Copa?

Após a convocação, a delegação alemã se apresenta no dia 27 de maio para um período de treinamentos de quatro dias no centro da Adidas, parceira da DFB, em Herzogenaurach, na Baviera.

Antes da estreia no Mundial, a equipe fará dois amistosos preparatórios. O primeiro será contra a Finlândia, no dia 31 de maio, em Mainz. Depois, os alemães enfrentam os Estados Unidos no dia 6 de junho, em Chicago.

Qual é a provável convocação da Alemanha?

Segundo a Sky Sport Alemanha, os jogadores abaixo provavelmente estarão na lista final de Julian Nagelsmann para a Copa do Mundo:

Goleiros: Oliver Baumann, Manuel Neuer, Alexander Nübel e Jonas Urbig;

Oliver Baumann, Manuel Neuer, Alexander Nübel e Jonas Urbig; Defensores: Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Joshua Kimmich, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck e Jonathan Tah;

Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Joshua Kimmich, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck e Jonathan Tah; Meias/Atacantes: Maximilian Beier, Leon Goretzka, Kai Havertz, Lennart Karl, Jamie Leweling, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, Angelo Stiller, Deniz Undav, Florian Wirtz, Nick Woltemade e Said El Mala.

Países divulgam convocações

A Copa do Mundo de 2026 será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções divididas em 12 grupos.

Os países têm até o dia 1º de junho para anunciar a lista final de jogadores convocados para o torneio.

O Brasil já definiu os nomes que disputarão o Mundial. Carlo Ancelotti divulgou na última segunda-feira, 18, a lista dos 26 convocados para a competição. A Seleção Brasileira estreia no dia 13 de junho contra Marrocos, no início da busca pelo hexacampeonato.

Ancelotti tentará encerrar um jejum de 24 anos sem títulos mundiais da Seleção Brasileira. A última conquista foi em 2002, quando o Brasil venceu a Alemanha por 2 a 0 na final da Copa do Mundo.