Brasil x Croácia: veja provável escalação da Seleção Brasileira para o amistoso

A Seleção Brasileira enfrenta a Croácia nesta terça-feira, 31, em amistoso no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos.

O confronto marca o último teste antes de Carlo Ancelotti definir a lista final de convocados para a Copa do Mundo de 2026. Após a partida, os próximos amistosos já serão com os 26 jogadores selecionados para o Mundial.

O Brasil vem de derrota por 2 a 1 para a França. Já a Croácia venceu a Colômbia pelo mesmo placar.

As seleções voltam a se enfrentar pela primeira vez desde as quartas de final da Copa do Mundo de 2022, quando o Brasil foi eliminado pelos croatas.

Mudanças após a derrota

A equipe comandada por Carlo Ancelotti deve ter mudanças em relação ao último jogo. Wesley e Raphinha foram cortados por lesões na coxa. Marquinhos retorna à defesa após se recuperar de dores no quadril.

A tendência é que Bento seja titular no gol. No meio-campo, Danilo entra no lugar de Andrey Santos. No ataque, João Pedro substitui Gabriel Martinelli.

Provável escalação do Brasil

Bento

Ibañez

Marquinhos

Léo Pereira

Douglas Santos

Casemiro

Danilo

Luiz Henrique

Matheus Cunha

João Pedro

Vini Jr.

Que horas assistir à Brasil X Croácia?

A partida começa às 21h do horário de Brasília desta terça-feira, 31.

Onde assistir à assistir à Brasil X Croácia?

A partida terá transmissão pela TV Globo (TV aberta), pelo SporTV (TV fechada) e pelo GE TV (Youtube).