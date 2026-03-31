Brasil x Croácia: veja provável escalação da Seleção Brasileira para o amistoso

Luka Modrić e Vinicius Jr.: times se enfrentaram pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2022 (Lucas Figueiredo/CBF/Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 31 de março de 2026 às 15h30.
A Seleção Brasileira enfrenta a Croácia nesta terça-feira, 31, em amistoso no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos.
O confronto marca o último teste antes de Carlo Ancelotti definir a lista final de convocados para a Copa do Mundo de 2026. Após a partida, os próximos amistosos já serão com os 26 jogadores selecionados para o Mundial.
O Brasil vem de derrota por 2 a 1 para a França. Já a Croácia venceu a Colômbia pelo mesmo placar.
As seleções voltam a se enfrentar pela primeira vez desde as quartas de final da Copa do Mundo de 2022, quando o Brasil foi eliminado pelos croatas.
A equipe comandada por Carlo Ancelotti deve ter mudanças em relação ao último jogo. Wesley e Raphinha foram cortados por lesões na coxa. Marquinhos retorna à defesa após se recuperar de dores no quadril.
A tendência é que Bento seja titular no gol. No meio-campo, Danilo entra no lugar de Andrey Santos. No ataque, João Pedro substitui Gabriel Martinelli.
A partida começa às 21h do horário de Brasília desta terça-feira, 31.
A partida terá transmissão pela TV Globo (TV aberta), pelo SporTV (TV fechada) e pelo GE TV (Youtube).