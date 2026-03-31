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Brasil x Croácia: veja provável escalação da Seleção Brasileira para o amistoso

Partida pré-Copa do Mundo 2026 acontece no estádio Camping World Stadium, em Orlando, nesta terça-feira, 31

Luka Modrić e Vinicius Jr.: times se enfrentaram pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2022 (Lucas Figueiredo/CBF/Divulgação)

Luka Modrić e Vinicius Jr.: times se enfrentaram pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2022 (Lucas Figueiredo/CBF/Divulgação)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 31 de março de 2026 às 15h30.

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A Seleção Brasileira enfrenta a Croácia nesta terça-feira, 31, em amistoso no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos.

O confronto marca o último teste antes de Carlo Ancelotti definir a lista final de convocados para a Copa do Mundo de 2026. Após a partida, os próximos amistosos já serão com os 26 jogadores selecionados para o Mundial.

O Brasil vem de derrota por 2 a 1 para a França. Já a Croácia venceu a Colômbia pelo mesmo placar.

As seleções voltam a se enfrentar pela primeira vez desde as quartas de final da Copa do Mundo de 2022, quando o Brasil foi eliminado pelos croatas.

Mudanças após a derrota

A equipe comandada por Carlo Ancelotti deve ter mudanças em relação ao último jogo. Wesley e Raphinha foram cortados por lesões na coxa. Marquinhos retorna à defesa após se recuperar de dores no quadril.

A tendência é que Bento seja titular no gol. No meio-campo, Danilo entra no lugar de Andrey Santos. No ataque, João Pedro substitui Gabriel Martinelli.

Provável escalação do Brasil

  • Bento
  • Ibañez
  • Marquinhos
  • Léo Pereira
  • Douglas Santos
  • Casemiro
  • Danilo
  • Luiz Henrique
  • Matheus Cunha
  • João Pedro
  • Vini Jr.

Que horas assistir à Brasil X Croácia?

A partida começa às 21h do horário de Brasília desta terça-feira, 31.

Onde assistir à assistir à Brasil X Croácia?

A partida terá transmissão pela TV Globo (TV aberta), pelo SporTV (TV fechada) e pelo GE TV (Youtube).

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