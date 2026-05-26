Primeiro adversário do Brasil na Copa, Marrocos anuncia convocação; veja lista completa

A seleção de Marrocos divulgou nesta terça-feira, 26, a lista final de jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026. A equipe será a primeira adversária do Brasil no torneio.

O técnico Mohamed Ouahbi anunciou os 26 convocados em entrevista coletiva no Complexo de Futebol Mohammed VI, em Rabat.

Semifinalista da Copa do Mundo de 2022, Marrocos chega ao Mundial cercado de expectativa após a campanha histórica no Catar, quando se tornou a primeira seleção africana e árabe a alcançar a semifinal do torneio.

O Marrocos está no Grupo F da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Brasil, Escócia e Haiti. A seleção estreia no dia 13 de junho, contra o Brasil, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Quais são os jogadores convocados pelo Marrocos para a Copa do Mundo de 2026?

Goleiros: Bounou, El Kajoui e Tagnaouti.

Defensores: Mazraoui, Salah-Eddine, Belammari, Hakimi, El Ouahdi, Aguerd, Riad, Halhal e Diop.

Meio-campistas: El Mourabet, Bouaddi, El Aynaoui, Amrabat, Ounahi, El Khannouss e Saibari.

Atacantes: Abde Ezzalzouli, Talbi, Rahimi, El Kaabi, Brahim Díaz, Gessime e Echghouyabe.

Como será a preparação de Marrocos para a Copa?

A seleção marroquina realizou nesta segunda-feira, 25, seu último treino antes da divulgação da lista final para a Copa do Mundo. Segundo a federação do país, a atividade foi focada em aspectos técnicos, táticos e físicos.

Seleção do Marrocos: jogadores treinaram juntos na segunda-feira, 25 (Federação Real Marroquina de Futebol/Divulgação)

Antes da estreia no Mundial, a equipe ainda fará um amistoso fechado contra Burundi nesta terça-feira, 26. Depois da convocação, Marrocos enfrentará Madagascar, no dia 2 de junho, e Noruega, no dia 7 de junho, nos Estados Unidos, nos últimos testes antes da Copa.

A preparação acontece no Complexo de Futebol Mohammed VI, onde a equipe está concentrada desde 22 de maio.

Países divulgam convocações

A Copa do Mundo de 2026 será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções divididas em 12 grupos.

Os países têm até o dia 1º de junho para anunciar oficialmente a lista final de convocados para o torneio.

O Brasil já definiu os nomes que disputarão o Mundial. Carlo Ancelotti divulgou na segunda-feira, 18, a lista dos 26 convocados para a competição.